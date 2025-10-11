Германия обучала российскую армию современной тактике ведения боя незадолго до вторжения в Крым: в Spiegel раскрыли подробности

Перед началом вторжения России в Украину и уже после агрессии РФ против Грузии Германия обучала российскую армию современной тактике ведения боя. А немецкая оружейная компания Rheinmetall должна была поставить технологии на более 100 млн евро для центров подготовки, которые планировалось развернуть в России: в целом речь шла о сделке на общую сумму 1 млрд евро.

Сотрудничество между Берлином и Москвой началось в 2011-м, а через три года спустя, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, было прекращено. Об этом пишет Spiegel.

Соглашение на миллиард

Как отмечает издание, идея военного сотрудничества с Германией возникла у российского диктатора Владимира Путина после пятидневной войны против Грузии в 2008-м: тогда, пишет Spiegel, так называемая "вторая армия мира" показала свою низкую боеготовность и "победила" исключительно благодаря численному превосходству.

Именно потому, что российско-грузинская война подсветила запущенность и коррумпированность вооруженных сил РФ, Путин решил начать ее комплексную модернизацию, выбрав в качестве партнера Германию

Согласно достигнутым на 2011 год договоренностям, Германия должна была помочь России создать на российской территории ряд современных центров боевой подготовки по образцу огромного военного полигона Альтмарк, снискавшего славу "самого современного учебного заведения в Европе", где военные проходят подготовку в максимально приближенных к реальным боям условиях.

Предложение Путина о сотрудничестве тогдашнее немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель восприняло положительно.

"Немецкой политической директивой было приветствовать желание России к сотрудничеству и – насколько это возможно – воплощать его в жизнь", – цитирует Spiegel отставного немецкого генерала, военного советника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Йозефа Нибекера.

А тогдашний министр обороны Томас де Мезьер во время визита в Москву в 20011-м заявлял, что "очень доволен интенсивностью наших отношений" и что Берлин "заинтересован в политике безопасности в современной, хорошо управляемой российской армии".

Закрепить соглашение должна была специально созданная "Немецко-российская комиссия по вопросам вооружения", а Россию Германия, судя по тогдашним заявлениям должностных лиц, воспринимала среди "союзников и очень дружественных государств".

Стартовало сотрудничество с совместной работы по созданию центра боевой подготовки для Мулино на Поволжье, что является одной из крупнейших баз российской армии. В целом же Москва хотела до 2020 года построить с помощью немцев восемь центров боевой подготовки – по одному для каждого из военных округов.

Также немцы должны были поставлять оборудование, в частности для зажигания пиротехники, чтобы при попадании лазерного луча раздавался настоящий взрыв.

"И в течение длительного времени — а точнее, до 2014 года — похоже, что ничто не помешает этой мегасделке. Ориентировочный объем: один миллиард евро", – отмечает Spiegel.

Многомиллионный контракт с Россией тогда получила компания Rheinmetall. Сейчас она утверждает, что согласилась на сотрудничество с Москвой под давлением немецкого правительства, которое обещало "беспрепятственную выдачу необходимых экспортных лицензий". Тогдашний министр обороны же утверждает, что имел предостережения относительно соглашения, но чувствовал "большое давление" со стороны однопартийцев (Томас де Мезьер, как и Меркель, был представителем Христианско-демократического союза), армии и промышленности.

"Бесспорно, что именно Бундесвер продвигал этот проект. Ведь военное сотрудничество создает доверие. А доверие обеспечивает мир. Кроме того, немецкие солдаты и эксперты Rheinmetall также служили бы в центре боевой подготовки, и таким образом много узнали бы об истинном состоянии российских вооруженных сил. С немецкой военной точки зрения, логика такова: в конце концов, вы показываете свои слабые стороны только тем, кому доверяете", – отмечает Spiegel.

После начала сотрудничества российская делегация посетила завод по производству боеприпасов и оружия компании Rheinmetall в городке Унтерлюсс, а также расположенный рядом крупнейший частный военный испытательный полигон в Европе, который также принадлежит компании. Через двадцать с лишним лет здесь будут производить боеприпасы уже для украинской армии, а гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер вынужден будет передвигаться с охранниками из-за попытки покушения, совершенной россиянами.

Тогда же, 17 июня 2011-го в Унтерлюсс прибыли министр обороны РФ Анатолий Сердюков и представители минобороны РФ, чтобы подписать соглашение об участии Rheinmetall в строительстве военного центра в Мулино. Впоследствии, как заявляли в Москве, планировалось также сотрудничество с Rheinmetall в ремонте и модернизации российской военной техники.

Разработку концепции "российского солдата будущего", о котором во время визита в Германию рассказывали российским пропагандистам представители высшего военного командования РФ, поручили Валерию Герасимову. Нынешний начальник ГШ ВС РФ тогда занимал должность заместителя у своего предшественника Николая Макарова.

Соглашение о строительстве первого "Учебного центра российской армии" на 135 млн евро с Rheinmetall россияне подписали. А руководство немецкой оружейной компании "с нетерпением ждало возможности доказать в России" свое "мировое лидерство", отмечает Spiegel.

Согласно пресс-релизу, к 2014 году на полигоне Мулино должна была появиться "самая современная в мире учебная база с симуляционным обучением, способная обучать до 30 000 солдат в год".

"В течение лет после подписания контракта персонал Бундесвера и техники Rheinmetall неоднократно посещали Мулино. И наоборот, российские эксперты и военнослужащие были гостями Бундесвера и Rheinmetall", – указано в материале.

Согласно планам Министерства обороны Германии, в РФ должны были постоянно ездить немецкие солдаты (эту практику даже начали воплощать в жизнь). Существовал план создания сети военных командных структур, что на самом деле возможно только со странами НАТО. К командованию немецкой армии в Штраусберге, которое ранее было укомплектовано американцами, французами и британцами, должен был присоединиться российский офицер. А офицер Бундесвера, как предполагалось, получит кабинет в генеральном штабе российской армии.

"Это обещало доступ к документам, планам и внутренним встречам. Это российская сторона сначала восприняла очень неохотно. Однако немцы настаивали на доступе – и успешно. Посольство Германии в Москве отметило это сотрудничество как "веху в немецко-российских военных отношениях", – пишет Spiegel.

Планировалось также официальное соглашение по обмену офицерами с их соответствующими штабами. Российский офицер, отобранный для Командования немецкой армии, должен был начать службу в Штраусберге с 1 октября 2014 года. А немецкие солдаты должны были принять участие в совместных с россиянами военных учениях на полигоне "Каменка" в Ленинградской области летом 2013-го: немецкая армия выделила для учений 60 немецких солдат из 292-го егерского батальона Донауэшинген и шесть танков Boxer. Эти планы вызвали беспокойство у союзников Германии по НАТО, у которых, пишет издание, возникли сомнения, что немцы сделали правильные выводы относительно России, исходя из истории развязанных ею войн.

Впоследствии учения перенесли на 2014-й – и они, по понятным причинам, уже не состоялись.

Аннексия Крыма положила конец немецко-российскому сотрудничеству

Амбициозным планам сотрудничества не суждено было воплотиться в жизнь из-за российской агрессии против Украины – ни в части обмена военнослужащими, ни в оборудовании немецкими оружейниками полигона в Мулино.

Приказом от 10 июня 2014 года Федеральное ведомство по вопросам экономики и экспортного контроля (BAFA) аннулировало пять ранее выданных экспортных лицензий: остановить соответствующие поставки следовало немедленно, из-за угрозы использования немецких вооружений и технологий россиянами в войне против Украины.

На тот момент в компании Rheinmetall прилагали усилия по сохранению экспортных лицензий и уверяли, что технология для "Мулино" уже практически готова к поставке, что военный учебный центр(где будут проходить впоследствии российские учения "Запад", направленные против НАТО) не может угрожать миру в регионе, а также что поставлять компания собирается не оружие, а в других странах Европы, мол, на запреты поставок вооружений в РФ якобы не очень обращают внимание. В Rheinmetall даже заявляли, что обанкротятся из-за срыва сделки и требовали от немецкого правительства через суды компенсаций на сумму 120 млн евро (впоследствии от этих претензий компания отказалась).

В 2015 году посольство Германии сообщило Москве, что единственное "двустороннее военное сотрудничество" может касаться "перезахоронения погибших солдат времен Второй мировой войны".

Россияне сами достроили полигон в Мулино. И начали против Украины в 2022 году уже полномасштабную агрессию. А немцы, которые были причастны к планам по довоенному сотрудничеству с РФ, сейчас или пытаются всячески от него откреститься, или с ужасом думают, какой была бы текущая война, если бы проект таки был доведен до конца.

