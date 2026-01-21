'Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии': Трамп заявил, что передумал вводить пошлины против ЕС

Соединенные Штаты, Дания, а также, очевидно, другие европейские страны НАТО достигли принципиальных договоренностей по Гренландии и Арктике. Будущее соглашение еще готовится, но американский президент Дональд Трамп уже передумал вводить против союзников 10% и 25% тарифы.

Об этом он объявил 21 января после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, которые состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). В собственной социальной сети Truth Social республиканец рассказал детали.

Европа и США продолжат договариваться

Трамп заявил о продуктивной встрече с Рютте. "Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего Арктического региона", – написал глава Белого дома.

Он считает, что это решение "будет замечательным для США и всех стран НАТО", если удастся довести его до конца.

"Основываясь на этом понимании, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", – сообщил Трамп.

Деталей потенциальных договоренностей он не раскрыл. По словам президента, по американской системе ПВО и ПРО "Золотой купол" будут проведены дополнительные дискуссии, "поскольку это касается Гренландии". Напомним: именно необходимостью защиты (в частности размещения техники противовоздушной обороны) Трамп объяснял необходимость покупки острова.

Для финализации сделки Трамп назначил команду переговорщиков. Это вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

"Они будут отчитываться непосредственно мне", – подытожил президент Соединенных Штатов.

– Дональд Трамп заявил, что "отдать" Гренландию обратно Дании после окончания Второй мировой войны было глупо, потому что Копенгаген не демонстрирует своей благодарности.

– В то же время он пообещал, что Соединенные Штаты якобы не будут применять войска для захвата Гренландии. Однако если Дания откажется отдать этот остров, Трамп "это запомнит" и сделает выводы.

