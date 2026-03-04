'Мы разорвем торговлю': Трамп обиделся на Испанию из-за запрета использовать ее базы для ударов по Ирану. Видео

Соединенные Штаты Америки планируют прекратить все торговые операции с Испанией из-за того, что Мадрид запретил Вашингтону использовать свои военные базы для операции против Ирана. Соответствующий приказ якобы уже отдан министру финансов США Скотту Бессенту.

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Заявление прозвучало в Белом доме, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В Испании ничего нет

"Некоторые европейские страны, например Испания, они ужасны. На самом деле я уже сказал Скотту (Бессенту, – OBOZ.UA) прекратить все торговые дела с Испанией. Прежде всего, с Испанией... В Испании нет ничего такого, что было бы нам нужно", – в частности, сказал Трамп.

Он добавил, что в Испании"замечательные люди, но нет замечательных лидеров".

Отдельно президент США заверил, что американские войска могли бы использовать испанские базы и без разрешения испанских властей. Но не будут этого делать.

"Мы могли бы просто прилететь и воспользоваться ими. Никто не будет говорить нам не использовать их. Но нам это и не нужно", – добавил глава Белого дома.

Плохие и хорошие союзники

Видимо потому, что рядом с президентом США сидел канцлер Германии Фридрих Мерц, только заявления ФРГ относительно событий на Ближнем Востоке получили одобрение Трампа. Так, отвечая на вопрос о впечатлениях от европейских союзников, президент США заверил, что доволен действиями Германии, но недоволен Британией.

Критикуя британского премьера Кира Стармера, Трамп сказал, что "это не Уинстон Черчилль".

Что предшествовало

Ранее власти Испании официально заявили, что эта страна не присоединится к Франции, Германии и Британии, которые выразили готовность к "пропорциональным наступательным действиям" в ответ на удары Ирана по другим странам Ближнего Востока.

Испания также не позволила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. После этих заявлений Пентагон вывел с испанских баз Морон-де-ла-Фронтера и Рота свои самолеты-заправщики.

Война с Ираном

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA в режиме реального времени следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!