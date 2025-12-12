"То, что хотели бы сделать": Трамп заявил, что США обсуждают с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Россией и Китаем относительно возможного процесса денуклеаризации. По его словам, все три стороны якобы заинтересованы в уменьшении ядерных арсеналов.

Заявление прозвучало на фоне роста глобального напряжения и дискуссий о новой архитектуре безопасности. Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

Так, Трамп сообщил, что Америка обсуждает с Китаем и Россией вопрос денуклеаризации. Он отметил, что и Пекин, и Москва вроде бы поддерживают идею снижения ядерного потенциала, а Вашингтон стремится проверить, возможна ли такая договоренность на практике.

"Одна из вещей, о которых я говорю с Китаем – это денуклеаризация вооружений, и мы хотели бы посмотреть, сможем ли мы этого достичь. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом. И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать", – сказал Трамп.

Пока неизвестно, идет ли речь о начале формальных переговоров или только о политических консультациях.

Напомним, в США провели испытания термоядерной бомбы B61-12, но без использования ядерного боевого заряда. Запуск бомбы осуществил истребитель F-35A. Бомбу протестировали на испытательном полигоне Тонопа в штате Невада при поддержке авиастроительной базы Гилл.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки и Россия являются обладателями крупнейших запасов ядерных боеголовок, количество которых исчисляется тысячами. В случае прямой ядерной войны между этими странами последствия могут быть фатальными для всей планеты.

