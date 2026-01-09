ДТЭК привезет из Хорватии оборудование для ремонта поврежденных энергообъектов

Компания ДТЭК поставляет из Хорватии оборудование для восстановления и ремонта энергетических объектов, которые были разрушены или повреждены в результате российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Правительство Республики Хорватия согласилось поставить ДТЭК критически важное энергетическое оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь отремонтировать энергетические объекты, поврежденные в результате более 220 российских атак", – говорится в нем.

Отмечается, что Хорватия является одной из немногих стран, которая может предоставить Украине оборудование, которое будет совместимо с энергосистемой Украины.

"ДТЭК выражает глубокую благодарность Республике Хорватия за поставки жизненно важного энергетического оборудования в Украину в такой критический момент этой зимы. В то время, когда Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, а температура опускается до минус 20 градусов, поддержка Хорватии непосредственно способствует усилиям ДТЭК по восстановлению электроснабжения для миллионов людей", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова ищет оборудование для восстановления тепловых электростанций по всей Европе.