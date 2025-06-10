'Мы единственная страна, которая не праздновала победу во Второй мировой': Трамп пригрозил тем, кто выйдет на протест во время парада 14 июня

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение "фантастического и грандиозного парада" в честь 250-летия армии США в субботу, 14 июня. Он пригрозил тем, кто выйдет на протесты в этот день, "очень сильным ударом".

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами во вторник, 10 июня. Он вновь повторил свои слова о том, что США победили во Второй мировой войне.

Глава Белого дома в очередной раз пожаловался, что Соединенные Штаты – единственная страна, которая не праздновала День Победы, хотя именно США, по его словам, выиграли эту войну.

Трамп также повторил свою фразу, что если бы не Америка, то все сейчас бы говорили на немецком языке, намекая, что во Второй Мировой победила бы фашистская Германия.

Он заявил, что 14 июня США будут праздновать с большим размахом 250-летие своей армии.

"У нас будет фантастический парад 14 июня в День флага. Это будет удивительный день. У нас есть танки, у нас есть самолеты, у нас есть всякое другое. И я думаю, что это будет замечательно", – сказал американский лидер.

В то же время он пригрозил тем, кто захочет выйти на протесты в этот день. Дональд Трамп пообещал, что их "встретят очень большой силой" и "сильными ударами".

"В субботу мы будем праздновать с большим размахом. И если будет какой-то протест, его встретят очень сильно, большой силой. Тех, кто захочет протестовать, встретят очень сильными ударами", – сказал президент США.

Он назвал всех, кто протестует против его политики, "людьми, которые ненавидят США".

"Это люди, которые ненавидят нашу страну", – заявил Трамп.

К слову, 250 годовщина армии США – 14 июня, совпадает с днем рождения Дональда Трампа. Ему в этот день исполнится 79 лет.

Напомним, что в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики президента Дональда Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп заявил, что США победили в обеих войнах - в Первой мировой и Второй мировой. По словам Трампа, если бы не Соединенные Штаты, то сейчас бы все разговаривали на немецком.

Президент США официально провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Во время выступления, посвященного объявлению праздника, Трамп подчеркнул, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли именно Соединенные Штаты.

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