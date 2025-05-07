Трамп объявил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне: сколько американцев погибло в борьбе

Президент США Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Соответствующую прокламацию он подписал 7 мая 2025 года.

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Сайт Белого дома обнародовал полный текст подписанного документа. Отмечается, что инициатива посвящена 80-й годовщине капитуляции нацистской Германии и завершения военных действий в Европе.

В своем обращении Трамп напомнил о роли американских вооруженных сил в победе над нацизмом, подчеркнув, что это событие стало "одной из самых эпических побед сил свободы в истории мира".

Президент США отдал дань уважения более 250 тысячам американцев, погибших в боях, отметив, что их жертва спасла западную цивилизацию и позволила сформировать послевоенный мир, где свобода и демократия победили тоталитаризм.

"В течение четырех лет борьбы более 250 тыс. американцев погибли, защищая свою страну и цивилизацию от нацистского режима. Сегодня и всегда Америка чтит их память и отдает должное их жертве", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также вспомнил нападение на Перл-Харбор как начало участия США в войне, ставшей "вечной битвой между добром и злом".

Он подчеркнул важность мира, заявив, что его президентское наследие - это "наследие миротворца" и что Соединенные Штаты должны стремиться к миру через силу.

"Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы завершим, - и моим высшим наследием будет наследие миротворца", - заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США "подтверждают свое стремление защищать свободу и независимость как от внешних, так и от внутренних угроз".

"Учитывая это, я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, с полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - подытожил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была одержана "только благодаря США". По его словам, без участия Америки битву выиграли бы другие страны.

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