'Без нас они бы разговаривали на немецком': Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили США. Видео

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решил обогнать в тщеславии российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты победили в обеих войнах – в Первой мировой и Второй мировой. По словам Трампа, если бы не США, то сейчас все разговаривали бы на немецком.

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Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал во время выступления на военной базе в Катаре в ходе своего четырехдневного тура по Ближнему Востоку. Его цитирует GB News.

Обращаясь к американским военным, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что во Второй мировой войне победили США. Он отметил, что многие союзники отмечают 8 мая День Победы, но, по его словам, Соединенные Штаты сделали больше, чем любая другая страна, для этой победы.

"Мы именно те, кто одержал победу во Второй мировой войне. Они помогали, но без нас все сейчас бы говорили на немецком языке и немного на японском. Франция праздновала, Россия праздновала, однако, как мне кажется, мы сделали немного больше, чем Франция", – сказал глава Белого дома военным.

Трамп приветствовал свое решение создать два новых национальных "рабочих" праздника, чтобы отмечать победы в военных действиях.

"Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День Победы в Первой мировой войне", – подчеркнул президент США.

По словам Трампа, США выиграли обе войны и "никто не сравнился с нами по силе, храбрости или военному мастерству".

Следует отметить, что американский лидер не впервые "присваивает" Соединенным Штатам победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, что президент США Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Во время выступления, посвященного объявлению праздника, Трамп подчеркнул, что решающую роль в победе над нацизмом сыграли именно Соединенные Штаты.

"Победа была одержана в основном благодаря нам – нравится вам это или нет, – но мы вступили в эту войну и выиграли ее", – заявил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне одержана "только благодаря США". По его словам, Соединенные Штаты выиграли две мировые войны, но заслуги за это присвоили себе другие страны.

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