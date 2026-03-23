'Может действовать в составе роя': в Турции представили новый ударный морской дрон. Фото

В Турции разработали "эффективный, простой и недорогой" PİRANA – морской дрон-камикадзе, способный работать на больших расстояниях. Производитель заявляет, что дальность действия этого аппарата – более 200 морских миль (то есть более 370 километров).

PİRANA изготовила турецкая государственная оборонная компания Makine ve Kimya Endüstrisi. Ожидается, что надводный беспилотник после ввода в эксплуатацию можно будет использовать для ударных операций флота, пишет The Defence Blog.

Что известно о новинке

Разработчик отмечает, что эксперты создали PİRANA в рамках более широкого курса на развитие решений не только для суши и авиации. Целью было обеспечение операционного эффекта без использования слишком сложных и дорогих платформ.

Беспилотный катер может действовать как самостоятельно, так и в составе роя. Что касается последнего сценария, то часть морских дронов сможет отвлекать вражеские радары и системы ПВО, тогда как другие – малозаметно приближаться к цели и поражать ее.

Отдельно MKE отметила возможность интеграции PİRANA с другими беспилотными системами. Также отмечается, что во время испытаний в 2025 году аппарат прямым попаданием успешно поразил цель размером около 3,5 метра.

Характеристики PİRANA

Фактически PİRANA является морским барражирующим боеприпасом удаленного управления, предназначенным для ударов по кораблям или береговой инфраструктуре.

Беспилотник оснащен каналами связи RF и спутниковым SATCOM, что позволяет операторам работать на дистанции или использовать катер в автономном режиме.

Заявлено, что аппарат способен развивать скорость более 40 узлов (около 74 километров в час), обладает высокой маневренностью, несет 100-килограммовую боевую часть и может выполнять задачи на дальности более 200 морских миль(370 километров).

