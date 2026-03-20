Польша завершает разработку собственного дрона-камикадзе, который станет аналогом 'Шахеда': что известно

В Польше выходит на финальный этап разработка ударного дрона-камикадзе, который неофициально называют "польским Шахедом". Его создание станет одной из первых задач нового Центра автономных систем в Варшаве.

Параллельно страна резко наращивает инвестиции в беспилотные технологии и оборону от них. Об этом сообщило "Польское радио".

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что проект нового дрона уже находится на завершающей стадии и должен в ближайшее время перейти к практическому использованию. Речь идет об ударном беспилотнике, который по концепции может быть похожим на иранские дроны типа Shahed, активно применяемые в современных войнах.

Реализацией таких разработок будет заниматься новосозданный Центр автономных систем в Варшаве. Его цель – объединить военные институты, научные учреждения и оборонную промышленность для быстрого внедрения инновационных решений в сфере безопасности.

В то же время Польша существенно увеличивает финансирование направления беспилотников. Если в 2023 году на эти цели выделяли около 100 млн злотых, то в 2026-м планируют направить уже до 25 млрд. Средства пойдут не только на разработку ударных дронов, но и на создание автономных систем и средств противодействия беспилотным угрозам.

