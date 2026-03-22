'Чемодан без ручки': парламент Молдовы поддержал выход из СНГ

Парламент Молдовы в первом чтении поддержал расторжение соглашения о создании так называемого СНГ, а также всех связанных с ним документов и устава организации. В то же время эта республика планирует сохранить сотрудничество с другими государствами СНГ в двустороннем формате, также она останется участницей части соглашений в социальной и экономической сферах.

Денонсацию соглашения инициировал МИД страны. Как отмечает Moldpres, в ведомстве объяснили инициативу тем, что принципы СНГ о "взаимном уважении к территориальной целостности" больше не соблюдаются.

Чемодан без ручки

"Исходя из учредительных соглашений СНГ, мы четко заявляем, что больше не терпим двойных стандартов и отказываемся быть частью структуры, которая прикрывает агрессию. Правда одна – нельзя строить партнерские отношения там, где правила соблюдаются только на бумаге", – отметил спикер молдавского парламента Игорь Гросу

В свою очередь глава МИД республики Михай Попшой заявил, что СНГ "потерял свой смысл" и "фактически стал инструментом влияния" Кремля.

"Этот "чемодан без ручки", как назвал это образование один из бывших президентов, не принес нам процветания, не защитил наш суверенитет, не обеспечил нам безопасность. Наоборот, СНГ держал нас в серой зоне, делал уязвимыми перед энергетическим, политическим и военным шантажом", – объяснил глава молдавской дипломатии.

В случае принятия окончательного выхода из органов СНГ молдавский бюджет сэкономит не менее 180 тысяч долларов.

"Благодаря решению мы экономим государственные ресурсы – 3,1 миллиона леев (по текущему курсу 180 тыс долл. – OBOZ.UA), что составляет ежегодный платеж в бюджет СНГ. В то же время мы сохраним соглашения, которые приносят реальную пользу гражданам и экономике. Но наше будущее – в Европейском Союзе, и именно этого просил народ на последних выборах", – отметил Игорь Гросу.

Он добавил, что соглашения, которые не планируется разрывать, прежде всего в социальной и экономической сферах сотрудничества стран бывшего советского государства. Впрочем, так или иначе, за сохранение соглашений парламент Молдовы будет голосовать отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, после российского обстрела Днестровской ГЭС в Черновицкой области, в реке Днестр, которая поставляет воду большинству населения Молдовы, обнаружили технические масла. В ответ молдавские дипломаты вызвали российского посла и передали ему бутылку воды из загрязненной реки.

