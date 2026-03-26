'Масштабный шаг': Украина разорвала еще более сотни договоров СНГ

Кафбинет министров по инициативе министерства иностранных дел Украины принялрешение о прекращении действия еще 116 международных договоров, заключенных ранее с правительствами России и Беларуси. Речь идет о договорах, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его определению, "Украина сделала еще один масштабный шаг на пути" доведения "договорно-правовой базы страны до соответствия реалиям войны".

Что именно расторгнуто

Правительство прекратило действие 25 соглашений, денонсировало три и вышло из 88 международных договоров. Из общего количества расторгнутых документов пять касаются совместной деятельности с РФ, 23 – с Беларусью, 87 заключены в рамках СНГ.

Также прекращено действие одного трехстороннего договора между Украиной, Россией и Беларусью.

"Фактически завершаем основной этап приведения нормативно-правовой базы дву- и многосторонних отношений Украины с РФ, РБ и в рамках СНГ в соответствие с реалиями войны и определяющего места Украины в новой архитектуре безопасности Европы", – отметил Андрей Сибига.

Позиция главы МИД

"Это моя принципиальная позиция как министра – избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отрезать все, что когда-то объединяло нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше – еще дальше за ней", – подчеркнул глава МИД страны.

"Граница Украины – это граница международного права, свободы и европейской цивилизации. Такой подход должен быть отражен и в международной договорно-правовой базе Украины", – добавил Андрей Сибига.

Что предшествовало

Украина официально вышла из СНГ и, соответственно, начала прекращать действия договоров в рамках содружества еще в 2018 году. Однако таких документов было тысячи, и процесс еще продолжается, хотя это лишь формальность – на сегодня ни один из договоров СНГ в Украине реально не работает.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января Украина официально вышла из такого соглашения СНГ об охране государственных границ и морских экономических зон стран-участниц содружества.

А вот правительство Молдовы только начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из СНГ.

