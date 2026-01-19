Молдова начала процедуру выхода из СНГ: сколько времени продлится

Правительство Молдовы начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из Содружества независимых государств (СНГ). До середины февраля документы должны быть доработаны на правительственном уровне и переданы в парламент для принятия окончательного решения.

Об этом 19 января заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, передает NewsMaker. По его словам, после денонсации парламентом трех базовых соглашений, лежащих в основе членства страны в СНГ, Молдова с юридической точки зрения больше не будет государством-членом этой организации.

Министр уточнил, о каких документах идет речь: это Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года, Учредительное соглашение СНГ от 8 декабря 1991 года, также подписанное в Минске, и приложение от 22 декабря 1991 года.

"Это означает, что Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы недавно приняли это решение, начался процесс утверждения, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят к законодателям", – сказал Попшой.

Он заявил, что Молдова подписала всего около 283 соглашения в рамках СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 других находятся в процессе денонсации. По словам Попшоя, большинство этих соглашений устарели, больше не применяются и ранее были отменены другими членами СНГ без практических последствий.

Министр подчеркнул, что власть не откажется от тех соглашений, которые приносят экономические выгоды или имеют практическую ценность для граждан, если они не противоречат европейскому пути Республики Молдова.

"По некоторым из них, если они не противоречат нашему существованию в Европейском Союзе и если они приносят какие-то преимущества, нет оснований для денонсации. Но юридически, в кратчайшие сроки, официально, Республика Молдова больше не будет частью СНГ", – добавил чиновник.

Еще в 2023 году Молдова решила не продолжать оплату ежегодных членских взносов Содружества независимых государств. С тех пор Кишинев больше не платит за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях Содружества.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на референдум. Она отметила, что ее стране становится все труднее "выживать" самостоятельно.

В администрации румынского президента Никушора Дана отметили, что готовы рассмотреть вариант объединения с Молдовой. В то же время в Румынии подчеркнули, что прежде всего должно быть желание граждан Молдовы.

