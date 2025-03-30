'Мне нравится работать': Трамп признался, пойдет ли на третий срок

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Не смотря на то, что 22-я поправка Конституции США устанавливает, что президент США может быть избран максимум на два срока, Трамп говорит, что "существуют методы", которые позволили бы ему быть главой Белого дома трижды.

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Об этом он сказал в комментарии NBC News в воскресенье, 30 марта. Президент Штатов отметил, что "сосредоточен на текущем", однако "не шутит" относительно такой возможности.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал", – сказал он, имея в виду своих союзников. В то же время он отметил, что "сосредоточен на текущем моменте" и "еще слишком рано об этом думать".

На вопрос, хочет ли он идти на еще один президентский срок, Трамп ответил: "Мне нравится работать".

"Есть методы, с помощью которых это можно было бы сделать", – ответил президент на вопрос, были ли ему представлены планы, которые позволят баллотироваться на третий срок.

Трампа спросили о возможном сценарии, по которому вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на должность, а затем передаст эту роль Трампу. Президент ответил, что "это один из вариантов", "но есть и другие".

Журналисты пишут, что внесение изменений в Конституцию США для отмены ограничения на два срока было бы сложной задачей. Для этого нужно было бы либо две треты голосов Конгресса, либо две трети штатов, которые согласились бы созвать конституционную конвенцию, чтобы предложить изменения. Любой из этих путей потребует ратификации в трех четвертях штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что был "очень зол" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил управлять Украиной "под эгидой ООН". Он пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

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