Австралия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине: подробности

Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по участию в миротворческой миссии в Украине. Но она, по определению, нуждается в предпосылке мира.

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Об этом в соцсети Х написал премьер-министр страны Энтони Албанизи. Он также подтвердил твердую и решительную поддержку Украины со стороны Австралии.

"Австралия открыта к рассмотрению любых запросов об участии в будущей миротворческой миссии в поддержку справедливого и длительного мира, к которому мы все стремимся для Украины. Мы гордимся своей многолетней традицией поддержки мира через 80 лет вклада в международные миротворческие миссии. В то же время по определению, миротворческие миссии"

Он также напомнил, что Австралия обязалась предоставить 1,5 млрд долларов на помощь Украине, в том числе 1,3 млрд долларов на поставку важного оборудования и подготовку военных.

"Сегодня вечером я присоединился к виртуальной встрече Коалиции готовых, которую проводил премьер-министр Великобритании Кир Стармер с участием президента Зеленского, а также лидеров из Европы, Канады и Новой Зеландии. .

Политик подчеркнул, что происходящее в евроатлантическом регионе имеет серьезные последствия для Индо-Тихоокеанского и наоборот.

"Это борьба не только за народ Украины и его национальный суверенитет. Это борьба за международное верховенство права", – резюмировал австралийский политик.

В начале марта стало известно о том, что Австралия "открыта для рассмотрения" любых предложений по завершению российско-украинской войны. В частности, правительство страны готово рассмотреть вопрос участия в развертывании миротворцев на территории нашего государства, если такое обращение поступит.

Ранее сообщалось, что Запад приступил к "операционной фазе" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. На новой встрече союзников 20 марта стороны будут говорить о конкретных шагах.

Напомним, что 15 февраля на брифинге в Киеве президент Владимир Зеленский также подвел итоги саммита "коалиции желающих".

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает даже озвучку планов Запада отправить в Украину миротворцев "откровенно провокационным шагом". Реализация таких планов для Кремля "совершенно неприемлема" и будет означать "привлечение этих стран к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", на что РФ пригрозила "реагировать всеми имеющимися средствами".

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