Новые санкции против России и продление помощи: Зеленский подвел итоги саммита 'коалиции желающих'

15 марта в онлайн-формате состоялся новый саммит "коалиции желающих", инициатором которого был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лидеры Украины, ЕС, Австралии, Канады обсудили ужесточение санкций против страны-агрессора России, военную помощь Силам обороны и предстоящие переговорные инициативы.

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Президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве отметил: важно, что этот саммит становится почти еженедельным. "Я думаю, что на следующей неделе будет еще одна наша встреча в онлайн-формате", – анонсировал он.

Австралия и Новая Зеландия приняли решения о новых санкциях против РФ.

"Мы получили сильное санкционное давление на Россию. Все понимают, что Украине сейчас нужно помогать как никогда. Все поздравили Украину с реальной победой в Джидде – победой дипломатии. Все считают, что это серьезный прогресс, и выкрутиться теперь России будет сложно. Она должна продемонстрировать – если она идет на cease-fire (прекращение огня. – Ред.) – что она поддерживает окончание войны. Либо – что она хочет продолжать войну", – заявил президент.

Глава государства сообщил, что международные партнеры подтвердили готовность поддерживать нашу армию, в частности, финансировать чешскую инициативу поставок Украине 155-мм артиллерийских выстрелов.

"Не буду говорить какой пакет – серьезный пакет. Оплаченный и подписанный... Здесь, слава Богу, у нас есть очень хороший результат", – сказал Зеленский.

Отдельно лидеры обсудили дипломатические вопросы. Европа планирует создать собственную переговорную группу для дальнейших консультаций по урегулированию конфликта. Уже 15 марта Зеленский планирует подписать соответствующие документы и назначить четырех представителей Украины в этой группе.

Зеленский поблагодарил партнеров за принятые решения по артиллерии, противовоздушной и дронах – "особенно тех, что производятся в Украине".

Как писал OBOZ.UA, после саммита европейских лидеров, организованного Киром Стармером 2 марта, союзники также договорились о продолжении поставок военной помощи Украине и усилении экономического давления на РФ.

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