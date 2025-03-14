'Вовлечение в прямой вооруженный конфликт с РФ': в Кремле пригрозили странам, планирующим отправить в Украину миротворцев

Россия считает даже озвучивание планов Запада отправить в Украину миротворцев "откровенно провокационным шагом". Реализация таких планов для Кремля "абсолютно неприемлема" и будет означать "вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией", на что РФ обещает "реагировать всеми имеющимися средствами".

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Об этом 13 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она пожаловалась на намерения Парижа и Лондона, утверждая, что их планы "поддерживают нездоровые и вредные иллюзии у верхушки киевского режима".

По мнению Захаровой, Вашингтон "дистанцируется от планов" Лондона и Парижа, "зная, к чему это может привести с военной точки зрения".

"Для нас абсолютно неприемлемо размещение в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым "флагом", будь то иностранные контингенты, военные базы или некие "миротворческие операции", которые предлагают те, кто слово "миротворчество" и "мир" вообще изъяли из своего лексикона.

Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией, на которое мы будем реагировать всеми имеющимися средствами", – пригрозила представительница российской дипломатии.

Как писал OBOZ.UA:

– Великобритания и Франция, по данным Bloomberg, работают над разработкой совместного плана, который поможет гарантировать безопасность Украины в случае мирных переговоров с РФ. При этом в Париже подчеркнули, что самой главной гарантией безопасности является сама украинская армия.

– Агентство Associated Press заявило, что европейские военные чиновники обсуждают создание международных сил безопасности для Украины и вопросы гарантий безопасности, которые их страны могут предоставить. Первым шагом станет 30-дневное перемирие, а затем инициатива может предусматривать введение иностранных миротворцев в Украину и удары по российским объектам в случае срыва мирного соглашения.

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