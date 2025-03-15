Переходим к обсуждению деталей отправки миротворцев в Украину: Стармер анонсировал новую встречу

Запад начал "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. На новой встрече союзников 20 марта стороны будут говорить о конкретных шагах.

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Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит после встречи "коалиции желающих", которая состоялась онлайн в субботу, 15 марта. Как передает The Guardian, политик заверил, что эта коалиция поможет обеспечить безопасность Украины "на суше, на море и в небе" в случае мирного соглашения с Россией.

"Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе", – заявил глава правительства Британии по итогам мероприятия.

Он анонсировал, что военачальники из стран коалиции 20 марта соберутся в Лондоне для обсуждения конкретных шагов касательно размещения своих военнослужащих на украинской территории. Стармер ожидает, что запланированная встреча приведет к "решительным и надежным планам".

"Сейчас самое время начать обсуждение механизма управления и мониторинга полного прекращения огня и согласиться на серьезные переговоры, направленные не просто на паузу, а на прочный мир, подкрепленный надежными мерами безопасности через нашу "коалицию желающих", – сказал премьер.

Также Стармер отметил, что Владимир Путин к предлагаемому прекращению огня подходит с позицией "да, но..." – однако рано или поздно кремлевскому диктатору придется пойти на переговоры.

Британский премьер добавил, что саммит 15 марта привел к "новым обязательствам", в том числе по более широкой обороне и безопасности Европы.

"Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока Путин начнет действовать. Вместо этого мы продолжим двигаться вперед, поэтому группа, которую я собрал сегодня, важнее, чем когда-либо...

Мы договорились, что продолжим усиливать давление на Россию, продолжим военную помощь Украине и продолжим ужесточать ограничения на экономику РФ, чтобы ослабить военную машину Путина и заставить его усадить за стол переговоров", – заявил Стармер.

Напомним, что 15 февраля на брифинге в Киеве президент Владимир Зеленский также подвел итоги саммита "коалиции желающих".

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает даже озвучивание планов Запада отправить в Украину миротворцев "откровенно провокационным шагом". Реализация таких планов для Кремля "абсолютно неприемлема" и будет означать "вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией", на что РФ пригрозила "реагировать всеми имеющимися средствами".

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