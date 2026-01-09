'Мир строит сила, а не слабость': Мелони объяснила, для чего Италия должна продолжать поддерживать Украину

Поддержка Украины в ее противостоянии с государством-агрессором Россией сдерживает войну для стран Европы. Именно на силе строится мир, а не на слабости.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во время своей ежегодной пресс-конференции политик поделилась размышлениями о том, как обеспечить стабильность и не дать разгореться войне.

"Я думаю, что то, что сдерживает войну, – это поддержка Украины. Но именно в этом суть дискуссии: она касается методов, с помощью которых гарантируется мир, гарантируются национальные интересы", – сказала руководительница итальянского правительства.

"Я повторяю: что ж, есть много тех, кто думает иначе, чем я. Я же всегда говорила вам: единственный способ гарантировать мир – это сдерживание. Сдерживание", – подчеркнула она.

Мелони рассказала, что интересовалась происхождением итальянского слова "сдерживание" – deterrence. "Оно меня заинтересовало", – отметила премьер. Происходит оно от латинского terrere, что означает "пугать".

"То есть, что такое понятие сдерживания? Вы должны быть достаточно сильными, чтобы отбить у врага желание напасть на вас. Поэтому именно сила строит мир, а не слабость", – объяснила Мелони.

