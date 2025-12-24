'Прошедший год был тяжелым, но не волнуйтесь – следующий будет еще хуже': Мелони 'утешила' подчиненных. Видео

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони дала пессимистичный прогноз на 2026 год. Во время обращения к членам правительства она заявила, что уходящий 2025 год был тяжелым, но предупредила, что следующий будет еще хуже.

Мелони посоветовала итальянским политикам хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы преодолеть 2026 год. Об этом премьер Италии заявила во время встречи со своими сотрудниками во дворе Палаццо Киджи.

Италию ждет сложный год

Во время выступления премьер-министр призвала сотрудников своего офиса хорошо отдохнуть во время рождественских каникул, поскольку им это понадобится в преддверии предстоящего непростого года.

"Мы – семья, мы боремся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, следующий год будет еще хуже. Поэтому я советую вам как следует отдохнуть во время этих праздников, потому что мы должны продолжать отвечать на вызовы этой необычной страны", – сказала Мелони во время встречи с членами правительства.

Глава итальянского правительства не стала уточнять, какие именно вызовы сделают 2026 год еще хуже, чем 2025. Однако исходя из контекста выступления Мелони акцентирована внимание на внутренних проблемах Италии, с которым придется работать членам правительства в новом году.

