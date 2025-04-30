Еще одна страна ЕС закручивает гайки: россиянам готовят новые ограничения на рынке недвижимости

В Литве предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов – военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС. Разрешения будет выдавать уполномоченный правительством орган, который позволит спецслужбам лучше контролировать риски разведки и взрывной деятельности.

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Об этом заявил член литовского Сейма Миндаугас Линге, пишет LRT. Как отметил Линге, соответствующее разрешение должно выдавать уполномоченная правительством структура, которую определит Кабинет министров.

Инициатива призвана повысить безопасность страны и предотвратить использование гражданских объектов для разведки или диверсий. По словам Линге, нововведение будет касаться именно физических лиц-граждан РФ. На сегодняшний день в Литве уже действует ограничение: в течение года россиянам без вида на жительство запрещено покупать какие-либо объекты недвижимости – жилье, землю, помещение. Но действующие нормы охватывают преимущественно юридические лица, и поэтому в последние месяцы был зафиксирован всплеск активности именно со стороны физических лиц-граждан РФ.

В частности, россияне активно скупают объекты возле чувствительных для безопасности локаций – среди них военные полигоны, аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры. В перечне – авиабаза ВВС Шяуляй-Зокняй, полигон Гайжюнай в Рукле, объекты вблизи Клайпеды, Каунаса и Паланги. "Динамика приобретений достаточно высока", – отметил Линге.

Департамент ГБ получит возможность более оперативно реагировать на попытки враждебного влияния. В то же время, изменения не будут касаться уже приобретенных объектов, однако позволят в будущем лучше управлять рисками.

Интересно, что инициатива не охватывает граждан Беларуси – несмотря на попытки части депутатов приравнять ограничения для двух союзных режимов, Сейм отклонил это предложение. Однако Линге не исключает, что в дальнейшем ограничения могут распространить и на граждан Китая, учитывая глобальные вызовы в сфере национальной безопасности.

В настоящее время в Литве проживает около 15 тысяч граждан России. По официальным данным Центра регистров, они владеют более чем 3000 объектами недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Финляндии продвигают свой план, предусматривающий запрет гражданам Российской Федерации на покупку недвижимости в стране. Соответствующий закон министерство обороны уже внесло на рассмотрение местного парламента.

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