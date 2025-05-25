Не русскими едиными: одна из стран Европы запретит беларусам покупать недвижимость

Финляндия планирует запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость, признав ее вместе с Россией государством, представляющим угрозу для национальной безопасности, согласно решениям Совета ЕС. На сегодня уже действует аналогичный запрет для россиян, принятый после обнаружения многочисленных подозрительных объектов вблизи стратегической инфраструктуры, которые принадлежали лицам, связанным с РФ.

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Об этом пишет YLE. 23 мая Минобороны Финляндии обнародовало проект постановления, которое должно ограничить доступ белорусских граждан к приобретению объектов недвижимости.

Документ уже доступен для общественного обсуждения, которое продлится до 9 июня, а само постановление может быть утверждено уже в течение июня. В основу решения положен закон, принятый парламентом Финляндии, который позволяет оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью, если покупатель представляет государство, ведущее агрессивную войну или угрожающее национальной безопасности страны.

Министерство обороны ссылается на выводы Совета Европейского Союза, согласно которым Россия и Беларусь соответствуют критериям государств-угроз. Таким образом, их граждане могут быть ограничены в праве приобретения недвижимости вблизи стратегически важных объектов. Однако заявления на получение разрешений, которые были поданы до момента вступления в силу нового постановления, будут рассматриваться по стандартной процедуре - без автоматического отказа.

Новый закон стал реакцией на подозрительные сделки с россиянами, которые ранее уже получили резонанс в Финляндии. В частности, речь идет о приобретении объектов со специфическими характеристиками - укрепленными зданиями, отелями без прибыли, площадками для вертолетов - вблизи объектов критической инфраструктуры. Все это вызвало подозрения относительно использования недвижимости как инструмента влияния или потенциального шпионажа.

"Мы не позволим дестабилизировать Финляндию. Этот закон - это четкий сигнал врагам", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Правительство также работает над изменениями в законодательство, которые позволят пересматривать ранее заключенные соглашения о покупке недвижимости иностранцами, особенно уязвимыми с точки зрения безопасности. Планируется создать правовую основу для аннулирования таких сделок, мониторинга объектов вблизи стратегических локаций и борьбы со скрытым финансированием через оффшорные или связанные фирмы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Литве предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов - военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС. Разрешения будет выдавать уполномоченный правительством орган, что позволит спецслужбам лучше контролировать риски разведки и подрывной деятельности.

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