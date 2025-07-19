WSJ: США поставили Германию первой в очередь на оружие, чтобы Украина получила Patriot

США передвинули Швейцарию и поставили Германию первой в очереди на получение комплексов Patriot, чтобы Берлин отправил Киеву две собственные системы ПВО и ПРО. Вероятно, в течение следующей недели будут заключены новые соглашения между Соединенными Штатами и их союзниками о высвобождении для Украины дополнительного вооружения.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников. В СМИ отметили, что администрация Дональда Трампа столкнулась с трудностями, поскольку западная "оборонка" с трудом справляется с просьбами Украины о военной помощи.

Неназванный собеседник сказал изданию, что Вашингтон готов и дальше корректировать планы будущих поставок и отдавать приоритет странам-союзникам, которые согласятся отправить собственную военную технику Силам обороны.

В понедельник, 21 июля, министр обороны США Пит Хегсет проведет онлайн-встречу с другими руководителями оборонных ведомств НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву. А в среду, 23-го числа, запланирована отдельная встреча с участием стран, владеющих комплексами Patriot, под председательством американского генерала беларусского происхождения Алексуса Гринкевича, главы командования Объединенных сил НАТО в Европе.

"Сроки производства новых комплексов – годы, но Украине эти возможности нужны сейчас", – заявила руководительница Центра анализа европейской политики Алина Полякова.

Правительство Швейцарии подтвердило, что Соединенные Штаты "решили изменить приоритеты поставок зенитных ракетных комплексов Patriot" в рамках усилий по поддержке Украины. Берн закупил у американского производителя RTX пять Patriot и должен был получить их в период с 2026 по 2028 год. Сроки этих поставок теперь неясны.

По словам высокопоставленного американского чиновника, администрация Трампа стремится заключить отдельные сделки с членами Североатлантического альянса о закупке вооружений для Украины. Министерство обороны США будет курировать эти усилия.

Эти сделки, по данным СМИ, не ограничатся только системами Patriot. Они будут включать наступательное и оборонительное оружие, которое государства НАТО предоставят украинцам, а затем выкупят у США.

Поддержать эту инициативу готовы Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. По словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников, другие страны ЕС тоже могут присоединиться – после того, как будут согласованы детали плана.

Собеседники отметили, что сроки поставок являются критически важным вопросом. Также европейские столицы ждут от Вашингтона разъяснений относительно типов боеприпасов и вооружения, которые будут поставлены Украине, и того, будут ли США или другие страны вводить ограничения на цели для этого оружия.

Как писал OBOZ.UA:

– Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 июля подтвердила, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство украинского оружия. В частности, достигнуто соглашение о продаже американцам украинских дронов.

– Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Дональд Трамп может положить конец войне до конца года, и объяснили, что для этого нужно.

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