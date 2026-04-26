Министр обороны РФ провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне: о чем договорились. Видео

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой КНДР с Ким Чен Ыном. Встреча состоялась в воскресенье, 26 апреля, в Пхеньяне (Северная Корея).

Об этом сообщает Минобороны России и публикует видео с переговоров. В ведомстве отмечается, что во время встречи стороны договорились перевести российско-корейское военное сотрудничество "на устойчивую долгосрочную основу". Также Белоусов заявил, что Россия готова в этом году подписать так называемый "План военного взаимодействия двух стран на период 2027–2031 годов".

Глава Минобороны РФ отметил, что для него "большая честь" встретиться с лидером КНДР, и поблагодарил Ким Чен Ына за"традиционно радушный прием российской делегации".

"Российско-корейские межгосударственные отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. Текущий год обещает быть насыщенным двусторонними контактами по различным направлениям", – отметил Белоусов.

Кроме того, он высоко оценил решение Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Пхеньян для участия в церемонии открытия мемориального комплекса и музея, посвященного военным КНДР, погибшим во время участия в войне против Украины на стороне России. Его визит проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее на параде прошлись военнослужащие Сил спецопераций КНДР, которые принимали участие в Курской операции на стороне России. Парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

