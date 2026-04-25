В Северной Корее открыли музей, посвященный ликвидированным в Украине солдатам КНДР. Фото

В Северной Корее официально открыли мемориальный музей, посвященный солдатам КНДР, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины. Мероприятие состоялось в Пхеньяне при участии высокопоставленной российской делегации.

Союзник подтвердили дальнейшее укрепление военно-политического сотрудничества. Об открытии музея сообщило агентство Yonhap.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Пхеньян для участия в церемонии открытия мемориального комплекса и музея, посвященного военным КНДР, погибшим во время участия в войне против Украины на стороне России. Его визит проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.

В рамках поездки Володин также планирует провести переговоры с представителями Верховного народного собрания КНДР. По прибытии российскую делегацию принял председатель парламента Северной Кореи Чо Йонг-вон.

Музей в Пхеньяне посвящен так называемым "боевым подвигам" северокорейских военных за рубежом и чествует погибших, которые были привлечены к боевым действиям в поддержку России. КНДР могла направить около 15 тысяч военных в рамках этого сотрудничества после подписания стратегического соглашения между Пхеньяном и Москвой в 2024 году.

Известно, что эти подразделения участвовали в боевых операциях, в частности в Курской области, которую Москва объявила "освобожденной" в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее на параде прошлись военнослужащие Сил спецопераций КНДР, которые участвовали в Курской операции на стороне России. Парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

