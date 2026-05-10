Министр обороны Латвии ушел в отставку из-за украинских дронов: что происходит

Дарья Дурова
В Латвии был уволен министр обороны Андрис Спрудс; на его место назначен полковник ВС страны Райвис Мелнис. Кадровые перестановки произошли после того, как два БпЛА Сил обороны Украины, сбитые с курса действием РЭБ, прилетели с территории России и попали в Резекненское нефтехранилище.

На отставке Спрудса настаивала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она утверждала, что системы борьбы с беспилотниками были развернуты недостаточно быстро. На странице в X (Twitter) 10 мая премьер-министр написала:

"Я приняла решение – министр обороны Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности, и я обратилась с просьбой о его отставке... Политическое руководство отрасли обороны не смогло выполнить обещание по безопасному небу над нашей страной. Общество доверило отрасли исторически самое большое финансирование – почти 5% от ВВП. Это огромная ответственность, которая требует четких результатов. Считаю, что отрасли нужен новый, профессиональный подход".

Как бывший глава МО объяснил потерю должности

Спрудс сам написал заявление об отставке. Он заявил, что сделал такой шаг, чтобы "защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию", передает TV3.

Экс-министр отметил, что в последние дни и недели в Латвии и других странах произошло несколько инцидентов с дронами.

"Иностранные беспилотники не должны угрожать безопасности наших граждан. Оборонная промышленность много сделала и будет продолжать делать для укрепления наших возможностей противовоздушной обороны. А безопасность наших граждан является ответственностью различных служб. Развитие оборонной промышленности – это моя политическая ответственность. И сейчас моя политическая ответственность заключается в том, чтобы не допустить втягивания наших вооруженных сил в политическую кампанию", – утверждает Спрудс.

Он добавил, что увольняется не из-за потери веры в то, что Латвия делает в в сфере ВПК. Наоборот: оборонные возможности государства на высоком уровне.

"Есть ли еще много над чем работать? Да! Но латвийская армия вместе со своими союзниками готова защищать Латвию уже сегодня.

Я ухожу в отставку, потому что наши латвийские вооруженные силы и обороноспособность страны важнее любой министерской должности и интересов любой партии", – заверил Спрудс.

Он считает, что в последние недели активизировалась "очень широкая и целенаправленная кампания" против партии "Прогрессисты". Мол, это происходит на разных фронтах и в разных форматах, потому что политсила "не вписывается в старую партийную систему".

Добавим, что новым руководителем МО стал Райвис Мелнис, который служит в Национальных вооруженных силах с 1998 года, получил военное образование в Лондоне, имеет опыт международной службы и (до нового назначения) занимал должность представителя Министерства обороны Латвии в Украине.

– В нефтехранилище на территории города Резекне (Латвия) утром 7 мая врезались два беспилотника, которые прилетели со стороны Российской Федерации. 10-го числа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что дроны были украинскими и потеряли управление из-за вражеских средств радиоэлектронной борьбы, "которые намеренно отвлекают украинские дроны от их целей в России".

– 24 марта в Латвии произошел похожий случай. Дрон из России залетел и взорвался на территории страны, не вызвав разрушений.

