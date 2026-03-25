В Латвию с территории России залетел и взорвался дрон: что известно об инциденте

В Латвию 24 марта из России залетел и взорвался беспилотник. В отличие от Эстонии, где на днях случился похожий инцидент, здесь обошлось без последствий, люди также не пострадали.

Об этом пишет латвийское издание Delfi. В эстонском правительстве допускают, что дрон-"нарушитель" мог быть украинским.

Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии сообщило, что 24 марта в воздушное пространство Латвии со стороны России вошел и взорвался дрон.

Вход иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии зафиксировали Воздушные силы страны. А системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На место падения БпЛА сразу же были отправлены подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы.

Они обнаружили обломки беспилотника. В латвийской армии заверили в отсутствии угрозы для людей.

"Жертв среди гражданского населения нет, гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен. Обстоятельства инцидента расследуются. Самоуправление Краславского края уже проинформировано об инциденте", – пишет Delfi.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в программе "900 секунд" на телеканале TV3, что Украина накануне подверглась одной из крупнейших российских атак.

"На первый взгляд, похоже, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским. Как и в Литве. Могу подтвердить, что подобный инцидент произошел в Эстонии", — сказала Силиня.

В стране уже там начали расследование, которое установит все обстоятельства ЧП.

Силиня подтвердила, что вечером 24 марта поддерживала связь с министром обороны, который сейчас находится в Киеве.

"В условиях частых атак на Украину мы должны ожидать, что эта контрмера с украинской стороны будет впечатляющей. Мы находимся у границы и ощущаем это", — сказала премьер-министр, добавив, что хорошая новость заключается в том, что "наши системы обнаружили этот беспилотник".

По словам заместителя начяальника Объединенного штаба Национальных Вооруженных Сил по оперативным вопросам, бригадного генерала Эгилса Лещинскис , беспилотник взорвался в 02.39 недалеко от села Добричина (Краславский край). Он упал сам, а не вследствие внешнего воздействия.

Лещинскис не стал строить предположения о мощности взрыва, подчеркнув, что ни производитель беспилотника, ни страна происхождения пока не установлены. Он отметил, что для подразделений ПВО ночь в целом была беспокойной — еще до упомянутого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что еще один объект также влетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси, совершил небольшой поворот и улетел в сторону России.

Лещинскис указал, что оба дрона отклонились от курса или на них были направлены средства электромагнитной борьбы, в результате чего они изменили свою первоначальную траекторию и "залетели туда, куда не должны были".

Лещинскис оценил, что в целом Министерство обороны Латвии готово к инцидентам такого типа, но "если боевые действия происходят в соседних странах", 100% безопасность не может быть гарантирована.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

Стало известно.. что Эстонии дрон, залетевший из России, попал в трубу электростанции. Обошлось без пострадавших и существенных повреждений объекта.

