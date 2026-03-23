МИД Британии вызвал посла Ирана в Лондоне: что случилось

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана в Лондоне Сееда Али Мусави из-за подозрений в шпионской деятельности и "дестабилизирующих действиях" Тегерана на территории Англии. Это произошло после выдвижения обвинений двум лицам в рамках закона о национальной безопасности.

Об этом сообщает The Times of Israel. Издание отмечает, что в Лондоне перед судом предстали двое иранцев, которых обвиняют в шпионаже.

Один из подозреваемых является гражданином Ирана, другой имеет двойное британско-иранское гражданство. Их подозревают в оказании помощи иностранной разведывательной службе.

"Наше правительство примет все необходимые меры для защиты британского народа, включая разоблачение безрассудных и дестабилизирующих действий Ирана внутри страны и за рубежом", – подчеркнул представитель британского МИД.

В то же время в суде в Лондоне двум иранцам уже предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, они действовали в интересах Тегерана и собирали информацию о еврейской общине британской столицы. В частности, речь идет о возможном проведении разведки потенциальных целей, среди которых могла быть синагога.

Британские власти отмечают, что подобные действия представляют угрозу национальной безопасности и не останутся без ответа. Ситуация может еще больше обострить отношения между Великобританией и Ираном, которые и без того остаются напряженными.

Британия вступает в войну с Ираном?

Новость о потенциальном вступлении Соединенного Королевства в войну появилась после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился разрешить США использовать британские базы для осуществления ударов по военной и стратегической инфраструктуре Ирана.

Решение Лондона присоединиться к странам антирианской коалиции связано с сообщением МОССАД в МИ6 о разработке Тегеграном баллистических ракет, способных летать до 4000 км, что может создавать угрозу Соединенному Королевству и дружественным ему странам.

На фоне этого Иран попытался атаковать совместную британско-американскую военную базу "Диего-Гарсия" на островах Чагос двумя ракетами. Одна была перехвачена американским флотом, а вторая развалилась в полете.

Несмотря на отсутствие попаданий, сама атака имеет важное значение, ведь стала первым случаем оперативного применения Ираном баллистических ракет на таком большом расстоянии. Речь идет о попытке нанести удар по объекту, расположенному примерно в 4000 километрах от территории Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия отправила атомную подводную лодку к побережью Ирана в Аравийском море. На борту субмарины находятся ракеты "Томагавк" последней модели и тяжелые торпеды.

