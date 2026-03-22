Великобритания отправила атомную подводную лодку к побережью Ирана: медиа сообщили о новой волне эскалации

К иранскому побережью в Аравийском море отправилась новейшая британская атомная подводная лодка "Ансон". На борту субмарины находятся ракеты "Томагавк" последней модели и тяжелые торпеды.

Видео дня

Об этом пишет британская газета Daily Mail. Как сообщается, до этого субмарина находилась в австралийском Перте, а сейчас, как считается, займет позиции в северной части Аравийского моря.

Что известно

Новость о потенциальном вступлении Соединенного Королевства в войну появилась после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился разрешить США использовать британские базы для осуществления ударов по военной и стратегической инфраструктуре Ирана.

Ранее глава Дануинг-стрит позволял американской армии использовать базы только для оборонительных операций, однако сейчас теперь он одобрил расширение целей, чтобы помочь защитить корабли в Ормузском проливе на основе "коллективной самообороны".

Заметим, что атомная подводная лодка "Ансон" вошла в состав королевских ВМС только четыре года назад. Она не имеет стандартного перископа, а вместо этого способна транслировать изображение поверхности на огромном телеэкране.

Силовая установка "Ансона" в виде ядерного реактора нового поколения позволяет ему не дозаправляться в течение 25 лет, а особенность его конструкции добывать из морской воды пресную воду и воздух означает, что он длительное время способен находиться под водой без необходимости всплытия. Однако где именно будет нести службу субмарина, Минобороны Британии не комментирует.

Туманный Альбион вступает в войну

Как информирует газета The Guardian, решение Лондона присоединиться к странам антирианской коалиции связано с сообщением МОССАДа в МИ6 о разработке Тегеграном баллистических ракет, способных летать до 4000 км, что может создавать угрозу Соединенному Королевству и дружественным ему странам.

В то же время сообщается, что на фоне этого Иран попытался атаковать совместную британско-американскую военную базу "Диего-Гарсия" на островах Чагос двумя ракетами. Одна была перехвачена американским флотом, а вторая развалилась в полете.

Правительство Соединенного Королевства сразу обвинило Стармера в том, что он "пытался скрыть правду". По словам члена британского парламента Найджела Фараджа, если бы эта история не попала в СМИ, правительство вообще не рассказало бы об этом общественности.

"Премьер-министр был обманчивым и нечестным, не сообщив британской общественности о том, что на нашу собственную территорию напали. Он трус, который не готов отстаивать суверенные интересы, не говоря уже о том, чтобы брать на себя ответственность за них, а вместо этого, движется к очень крайней левой, союзной с исламистами позиции", — говорит чиновник.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка, по его мнению, "победила Иран". Сейчас он не хочет заключать перемирие, потому что Соединенные Штаты "буквально уничтожают другую сторону".

Как сообщает OBOZ.UA, в тот же день стало известно, что миссия НАТО в Иракена фоне эскалации на Ближнем Востоке "безопасно передислоцировала" весь свой персонал в Европу. Она будет продолжать работу, теперь – в составе Объединенного командования сил НАТО в Неаполе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!