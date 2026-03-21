Иран выпустил две ракеты по британско-американской военной базе, но потерпел фиаско – WSJ

Иран совершил ракетную атаку по совместной военной базе США и Великобритании в Индийском океане. Удар не достиг целей, однако стал показательным сигналом о расширении ракетных возможностей Тегерана.

Инцидент может свидетельствовать об изменении подходов Ирана к демонстрации силы за пределами Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе на острове Диего-Гарсия, которую используют США и Великобритания. Ни одна из ракет не достигла цели.

Одна из них потерпела неудачу во время полета, а по второй – американский военный корабль осуществил запуск ракеты-перехватчика SM-3, однако окончательно не установлено, была ли она уничтожена в воздухе.

Несмотря на отсутствие попаданий, сама атака имеет важное значение, ведь стала первым случаем оперативного применения Ираном баллистических ракет на таком большом расстоянии. Речь идет о попытке нанести удар по объекту, расположенному примерно в 4000 километрах от территории Ирана.

Это ставит под сомнение предыдущие заявления иранской стороны об ограничении дальности своих ракет. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна якобы ограничила дальность до 2000 километров.

База Диего-Гарсия является одним из ключевых стратегических объектов США и Великобритании в регионе. Она используется для размещения стратегической авиации, в частности бомбардировщиков, а также атомных подводных лодок и ракетных эсминцев.

На этом фоне дополнительное внимание приобретают и политические процессы вокруг острова. Великобритания ранее вела переговоры о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, в который входит Диего-Гарсия, государству Маврикий. В то же время предполагалось сохранение военного присутствия США и Великобритании через долгосрочную аренду базы.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп выступил против такой инициативы. Ситуация вокруг атаки Ирана может еще больше осложнить дискуссии относительно будущего этого стратегического объекта.

Напомним, в Пентагоне активно готовятся к развертыванию сухопутного контингента в Иране. Сейчас президент США Дональд Трамп взвешивает целесообразность такого шага, окончательное решение им еще не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам Ормузский пролив не нужен и что он думает, что США уже победили Иран.

Тем временем Британия разрешила США использовать свои базы для разблокирования Ормузского пролива.

