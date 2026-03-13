Между пальмами можно кататься на санях: в пустыне Сахара выпал снег. Фото и видео

После резкого снижения температуры в Алжире, часть пустыни Сахара покрыл снег. Последний раз подобное явление в регионе наблюдали в январе прошлого года.

Видео дня

По данным медиа, снегопад зафиксировали в алжирском городе Айн-Сефра, который расположен на северной части пустыни, у подножия Атласских гор. Заснежило в регионе 11 марта, однако через несколько дней, температура снова выросла, поэтому вскоре снег растает.

В течение последних 40 лет снегопад в этом участке пустыни фиксируют уже седьмой раз. Ранее, в 2021 году, такие осадки покрыли восточную часть пустыни, протянувшись до районов Красного моря и Саудовской Аравии.

Подобные аномалии также наблюдали жители других стран региона. Например, в 2018 году снег выпадал в Саудовской Аравии, а также в Ливане, Сирии и Иране.

Несмотря на то что в жаркий сезон температура в пустынных районах может превышать +50 градусов, ночные морозы у Атласских гор иногда создают условия для снегопадов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, NASA обнаружило загадочные черные пятна в Сахаре, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой. Внимание ученых привлекли темные холмы с плоскими вершинами в Мавритании (северо-запад Африки), которые резко контрастируют с бледными песками, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и темно-черными поверхностями.

