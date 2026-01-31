Меняют пустыню уже миллионы лет: в Сахаре нашли загадочные темные плато

NASA обнаружило загадочные черные пятна в Сахаре, из-за которых дюны исчезают с одной стороны и растут с другой. Внимание ученых привлекли темные холмы с плоскими вершинами в Мавритании (юго-запад Африки), которые резко контрастируют с бледными песками, нарушая однородность местности почти идеальной симметрией и темно-черными поверхностями.

Об этом говорится в статье Indian Military Review. Три темные плато, которые заметили на снимках астронавтов с орбиты, возвышаются над окружающими равнинами, каждое высотой от 300 до 400 метров.

Эти структуры замедляют воздушный поток с северо-востока, когда он сталкивается с их восточными склонами. Такое снижение скорости ветра позволяет песку оседать, образуя дюны, которые давят непосредственно на возвышенность.

"Далее по ветру цепь бархановых дюн – изогнутых гребней в форме полумесяца – простирается на 15 километров от плато", – сказано в статье.

На фото можно заметить: рельеф с одной стороны этих плато, расположенных вблизи города Геру, образует сложные дюнные поля, тогда как другая сторона остается чрезвычайно пустой.

Это явление остается неизменным в течение по меньшей мере десятилетия наблюдений. Фотография 2014 года показывает почти идентичное расположение дюн, что свидетельствует о том, что взаимодействие между ветром и формой рельефа достигло долгосрочной стабильности.

Происхождение плато

Плато являются геологическими остатками палеозойской песчаниковой формации, возраст которой насчитывает более 250 миллионов лет. Эти формы рельефа остались после длительной эрозии, которая удалила более мягкие окружающие породы. Их высота и долговечность объясняются твердой, устойчивой к эрозии покровной породой, которая защищает их плоские вершины от разрушения.

Каждое плато покрыто тонким слоем скального лака – темного вещества, богатого марганцем и оксидами железа. Этот лак, также известный как пустынная патина, образуется медленно в течение тысячелетий в засушливых условиях, в результате химического осаждения и, в некоторых случаях, микробиологической активности. Его наличие придает плато характерный черный цвет и дополнительную устойчивость к эрозии.

Интересно, что примерно в 460 километрах к северу расположена структура Ришат, еще одно образование палеозойской эпохи в Мавритании. Часто называемая Оком Сахары, эта структура имеет схожие геологические корни с плато Геру, хотя имеет круговую форму, а не является линейным хребтом.

