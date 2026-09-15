"Методичка времен холодной войны": в Китае раскритиковали призывы замедлить развитие ИИ

Китайское государственное издание Global Times раскритиковало эссе генерального директора компании Anthropic Дарио Амодея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ). Газета отмечает, что его слова могут показаться рациональным высказыванием, сосредоточенным на рисках для безопасности, но на самом деле это "методичка времен холодной войны", направленная против Китая.

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Об этом пишет Reuters. Амодей также призвал США усилить контроль над экспортом чипов в Китай и прекратить вероятную "дистилляцию моделей" китайскими лабораториями искусственного интеллекта.

Он отметил, что "самая сложная дилемма" в связи с его предложением замедлить развитие ИИ заключается в том, что Китай и другие страны-конкуренты могут решить не поступать так же.

Реакция Китая

Таблоид Global Times отметил, что истинная цель эссе Амодея заключалась в том, чтобы "попытаться сдержать развитие искусственного интеллекта в Китае с помощью технологических барьеров и регуляторных монополий, сохранить монопольную гегемонию Вашингтона в сфере передовых технологий и исключить Китай из глобальной системы управления искусственным интеллектом".

"Эта "тихая холодная война в сфере искусственного интеллекта" является лицемерной и недальновидной", – говорится в статье.

В ней также отмечается, что исключение Китая из глобальных инноваций в сфере искусственного интеллекта "значительно увеличит затраты, связанные с методом проб и ошибок, и риски потери контроля над глобальным развитием искусственного интеллекта".

В ответ на вопрос о призывах американских лидеров технологического сектора замедлить развитие ИИ Министерство иностранных дел КНР призвало все стороны "продвигать открытый, инклюзивный и доброжелательный подход к искусственному интеллекту".

"Раздувание различных угроз, втягивание в конфронтацию и злонамеренная конкуренция лишь помешают процессу глобального регулирования искусственного интеллекта и не соответствуют интересам ни одной из сторон", – заявил пресс-секретарь Го Цзякунь.

Что предшествовало

Генеральный директор Anthropic PBC Дарио Амодей объявил, что его компания в рамках работы по развитию искусственного интеллекта внедрит новые меры безопасности, такие как привлечение сторонних экспертов. Он призвал все компании в сфере АІ "замедлить развитие" ИИ и тем самым "выиграть время", причем последнее необходимо для разработки и внедрения общих правил для представителей всей отрасли, от разработчиков до пользователей.

На призыв Дарио Амодея уже откликнулись глава OpenAI Сэм Альтман и глава xAI Corp Илон Маск, которые в целом поддержали коллегу. В частности, Сэм Альтман пообещал принять предложение Амодея о "независимых оценщиках с доступом, аналогичным доступу сотрудников", а Илон Маск лаконично отметил, что "Дарио прав".

Тем временем президент США Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие искусственного интеллекта из-за возможных рисков для человечества. Он подчеркнул, что США опережают Китай и должны сохранить лидерство в развитии ИИ.

В то же время американский президент допустил введение для отрасли определенных "предохранителей".

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