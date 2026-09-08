Китай готовит гуманоидных роботов к применению в боевых действиях: что известно

Китайские военные активизировали исследования возможностей применения человекоподобных роботов на поле боя. В Народно-освободительной армии Китая уже испытывают такие системы, изучают их восприятие, управление и обучение, а также возможность взаимодействия с военными.

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В то же время доказательств того, что вооруженные гуманоидные роботы уже вошли в состав боевых подразделений НОАК, пока нет. Об этом пишет Reuters.

Китайские военные ускоряют разработку роботов

В прошлом месяце в Китае прошли Всемирные игры человекоподобных роботов, где машины демонстрировали способность бегать, прыгать, боксировать и танцевать. Некоторые роботы даже преодолели дистанцию в 100 метров быстрее, чем Усэйн Болт.

Через два дня после завершения Игр официальная газета Народно-освободительной армии Китая призвала исследователей ускорить перенос передовых технологий из лабораторий на военные полигоны для подготовки роботизированных "боевых роботов".

Агентство Reuters проанализировало более 100 китайских сообщений о военных закупках, научных исследованиях, патентах, правительственных документах, официальных публикациях и материалах оборонных компаний. Анализ показывает, что китайское оборонное ведомство активизирует исследования по военному применению гуманоидных роботов и рассматривает возможность их использования в военное время.

По данным агентства, военные учреждения уже испытывают человекоподобных роботов на соответствие требованиям поля боя, пытаются приобрести соответствующие машины и технологии для их обучения, а также изучают взаимодействие роботов с войсками.

Особенно активно эта работа развернулась в 2025 и 2026 годах.

Для чего нужны гуманоидные роботы на поле боя

Одним из возможных направлений применения роботов в Китае считаются боевые действия в городских условиях.

В исследовании ученых из испытательного центра Национального университета оборонных технологий в Сиане, опубликованном в августе 2025 года, описывалась концепция штурмовой группы, использующей шесть "боевых роботов" – гуманоидных машин, роботов-собак или беспилотных аппаратов.

По замыслу исследователей, роботы могли бы действовать совместно с наземными войсками и зачищать захваченное противником здание этаж за этажом и комната за комнатой.

В исследовании отмечалось, что речь идет о технологиях, которые, по прогнозам авторов, могут стать доступными в течение следующих пяти-десяти лет. В то же время в нем не уточнялось, какое оружие могли бы использовать роботы и как они должны были бы действовать в ситуациях с гражданским населением.

Исследовательница Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Цзюо-Мин Чоу отметила, что улучшение баланса, восприятия и выносливости может сделать гуманоидов полезными в зданиях, туннелях и внутренних помещениях кораблей.

"Их две руки и две ноги теоретически могут сочетать в себе подвижность, способность лазать и манипулировать предметами", – сказала она.

В то же время для более простых разведывательных или логистических задач четвероногие, гусеничные или колесные роботы могут оказаться дешевле и проще в массовом использовании.

В Китае говорят о возможности участия роботов в боевых действиях

Китайские военные исследователи рассматривают для гуманоидных роботов всё более широкий спектр задач.

В статье, опубликованной в июле 2025 года в газете PLA Daily, отмечалось, что миссии человекоподобных роботов в будущем могут перейти "от поддержки боевых действий к основным боевым действиям". Авторы также рассматривали вопрос о том, при каких условиях роботам может быть разрешено открывать огонь после подтверждения живой цели.

В декабре Восточное командование НВАК опубликовало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нём военные роботы, в частности гуманоидные и четвероногие, демонстрировали прорыв обороны Тайваня в условном будущем конфликте.

Исследования военного применения начались еще в 2024 году

Интерес китайских военных к использованию гуманоидных роботов начал заметно расти в 2024 году.

В том году Национальный университет оборонных технологий Китая и Китайская академия военных наук провели форум по оборонным технологиям, отдельная сессия которого была посвящена военному применению человекоподобных систем.

В июне 2025 года Национальный университет оборонных технологий уже открыто представил гуманоидных роботов в качестве потенциальных инструментов для ведения боевых действий.

В ходе одного из университетских конкурсов моделировалось "проникновение в тыл врага". Роботы должны были проникнуть в условную зону боевых действий, составить карту местности и выявить цели.

Другое испытание предусматривало использование роботов для проверки личности, дисциплинарного контроля и патрулирования территории военных баз.

НВАК закупает технологии для обучения роботов

Документы о военных закупках свидетельствуют, что китайские военные интересуются не только самими роботами, но и технологиями, необходимыми для их функционирования.

В мае 2025 года НВАК объявила тендер на закупку человекоподобного робота, а также его установку и техническое обучение. Через четыре месяца в другом объявлении искали "человекоподобного робота с интеллектуальной системой восприятия и ловким управлением".

В то же время Reuters не удалось установить, состоялись ли эти закупки и какие именно компании могли получить контракты.

Еще один документ свидетельствует, что в июне 2026 года НВАК выделила около 300 тысяч долларов на систему сбора и маркировки данных с камер, радаров и датчиков движения для гуманоидных роботов. Система также должна была содержать информацию о местности, по которой машины могут передвигаться.

Таким образом, внимание китайских военных сосредоточено не только на роботизированных конструкциях, но и на системах восприятия, манипулирования и обучения.

В Китае уже создают роботов для оборонной промышленности

К 2026 году разработка гуманоидных роботов вышла за пределы военных академий и распространилась на оборонную промышленность Китая.

В частности, государственный оборонный конгломерат Norinco создал полноразмерного гуманоидного робота Fuxi. В материалах компании его описывали как машину, способную нести караульную службу, вести всепогодную разведку, осуществлять интеллектуальное патрулирование и выполнять опасные задачи.

Представители Norinco также заявляли, что Fuxi может работать в сочетании с системой дистанционного управления. Она позволяет оператору-человеку удаленно управлять гуманоидным роботом.

Такой подход может частично решить одну из главных проблем автономных роботов – необходимость самостоятельно принимать сложные решения.

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис пока не считает гуманоидных роботов практичными системами для поля боя.

"Но через пять-десять лет, – сказал он, – они вполне могут ими стать".

Китай – не единственная страна, разрабатывающая боевых роботов

Китай – не единственное государство, изучающее возможность использования гуманоидных машин в военной сфере.

В прошлом году армия США объявила конкурс на разработку "военизированных человекоподобных роботов", которые в перспективе могли бы работать вместе с военнослужащими.

Среди потенциальных задач называли разведку, обеспечение безопасности, расчистку препятствий, работу с опасными материалами, а также наступательные и оборонительные операции в городской местности.

В то же время американская робототехническая промышленность в настоящее время значительно отстает от китайской в области разработки двуногих и четвероногих машин. По данным Reuters, китайская компания Unitree Robots, один из ведущих производителей таких роботов, создала своих самых популярных роботизированных собак на основе инноваций, финансировавшихся американскими военными.

Роботы пока остаются ненадежными

Несмотря на активное развитие технологий, гуманоидные роботы по-прежнему имеют серьезные ограничения.

Reuters не обнаружило доказательств того, что Китай уже развернул вооруженного человекоподобного робота в составе боевого подразделения НВАК. Машины остаются энергоемкими и ненадежными за пределами контролируемых демонстраций.

Профессор машиностроения Университета Карнеги-Меллона Аарон Джонсон отметил, что реальные боевые условия создают гораздо больше непредсказуемых переменных и могут серьезно проверить возможности роботов.

Отдельной проблемой остаются этические вопросы. Даже если роботами будут дистанционно управлять люди, во время боевых действий необходимо отличать военнослужащих от гражданских лиц, а также не нападать на раненых или сдающихся.

Международный комитет Красного Креста предупреждал, что автономному оружию может быть сложно достоверно определять признаки капитуляции, поскольку такие решения зависят от контекста, поведения и намерений человека.

В марте Министерство обороны Китая заявляло, что оружие, использующее искусственный интеллект, должно оставаться под контролем человека.

В то же время китайские исследователи признают, что технология пока далека от полной готовности. Научный сотрудник Китайской академии военных наук Ван Юнхуа отмечал, что у гуманоидных роботов есть нерешенные проблемы с передвижением, восприятием и интеллектом.

По его оценке, для широкого распространения таких систем в военной сфере необходимы технологические прорывы, снижение себестоимости производства и масштабное промышленное производство.

Если эти условия будут выполнены, писал Ван, "гуманоидные роботы устремятся на поле боя".

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект уже перестал быть лишь теоретической угрозой и начал непосредственно вытеснять людей с рабочих мест на рынках труда ведущих развитых стран. Из-за влияния ИИ уже заметно сократилась занятость в колл-центрах, IT, консалтинге, рекламе и коммуникациях.

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