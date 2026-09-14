"Мы опережаем Китай": Трамп отверг призывы технологических компаний замедлить развитие ИИ

В воскресенье, 13 сентября, во время поездки в Ирландию президент США Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие искусственного интеллекта из-за возможных рисков для человечества. В то же время он допустил введение определенных "предохранителей" для этой отрасли.

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Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, руководитель Anthropic Дарио Амодей, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и глава SpaceX Илон Маск призвали более осторожно развивать искусственный интеллект после ряда серьезных предупреждений о безопасности.

Трамп, однако, подчеркнул, что США должны сохранить лидерство в развитии ИИ.

"Послушайте, мы опережаем Китай в сфере искусственного интеллекта... Откровенно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось, потому что кто победит в ИИ, тот и станет победителем", — сказал американский президент журналистам во время поездки в свой гольф-клуб в Дунбеге, Ирландия.

По словам Трампа, определенные "ограничения" для отрасли возможны, однако США должны и в дальнейшем сохранять преимущество над Китаем.

"Есть много негативных сил, которые поднимают эти вопросы, хотя не должны этого делать, и поднимают вопросы о том, чего не произойдет", – добавил американский президент.

Эти слова Трамп сказал за две недели до ожидаемого визита лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Anthropic Дарио Амодей призвал компании, разрабатывающие ИИ, замедлить темпы совершенствования моделей, чтобы выиграть время для создания общих правил безопасности. В Anthropic также заявили о намерении усилить меры защиты, в частности привлекать независимых оценщиков.

Эту инициативу поддержали Сэм Альтман и Илон Маск. Глава OpenAI пообещал согласиться на предложение о привлечении независимых экспертов, которые будут иметь доступ к системам на уровне, аналогичном доступу сотрудников компании. Маск, со своей стороны, кратко отметил, что Амодей прав.

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