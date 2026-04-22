'Меня это еще долго будет мучить': Такер Карлсон извинился за то, что агитировал голосовать за Трампа

Американский консервативный блогер и подкастер Такер Карлсон извинился за то, что "ввел людей в заблуждение", агитируя голосовать за Дональда Трампа на выборах в 2024 году. По его словам, таким образом Карсон хочет "избавиться от мук совести".

Об этом Карлсон говорил в эфире собственного шоу со своим братом Бакли Карлсоном, бывшим спичрайтером Трампа. В свою очередь журналисты The Guardian подсчитали, сколько раз блогер менял свое мнение о Трампе.

Что сказал Карлсон

"Знаешь, это будет мучить нас еще долго. Ну, меня так точно. Я хочу сказать, что мне жаль за то, что я ввел людей в заблуждение, хотя это не было преднамеренно. Вот и все, что я скажу", – сказал Карлсон.

Блогер попытался преуменьшить собственную роль в развитии политической карьеры Трампа.

"Ты, я и все остальные, кто его поддерживал (ты писал ему речи, а я агитировал за него) мы, конечно, причастны к этому. В небольшой, но реальной степени и ты, и я, как и миллионы таких, как мы, являются причиной того, что это происходит сейчас", – отметил он.

Интересная реакция сторонников Карлсона в сети. И под анонсом шоу, и во время его трансляции люди в комментариях отмечали, что блогер "последние три года постоянно вводил людей в заблуждение", и теперь все его сторонники "заслуживают возмещения".

Самый отвратительный человек

В 1999 году Карлсон называл Трампа "самым отвратительным человеком на планете", напоминают в издании The Guardian. И хотя впоследствии блогер активно поддерживал Трампа, сегодня Карлсон "разошелся с президентом во взглядах относительно войны на Ближнем Востоке". В частности, блогер назвал риторику Трампа по Ирану"отвратительной на всех уровнях".

Реакция Трампа, который довольно активно следит за сетью, не заставила себя ждать. Он написал в соцсетях, что Карлсон – "человек с низким IQ, которого всегда легко победить и который очень переоценен", а также пригрозил составить "список хороших, плохих и где-то посередине" сторонников президента.

Восхваление Трампа

Во время избирательной кампании Трампа 2016 года Карлсон работал журналистом вещателя Fox News. К тому времени брат Карлсона уже был спичрайтером Трампа. И они вместе восхваляли "дивную харизму" кандидата в президенты.

В 2020 именно Калсон был одним из первых агитаторов трамповской кампании "Америка превыше всего", а позже повторял нарративы Кремля, что выборы были каким-то образом "сфальсифицированы" в пользу Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Карлсона ограбили в США. Неизвестные похитили крупную партию никотиновых паучей, принадлежащих его бренду, а стоимость пропавшего груза оценивают в миллионы долларов.

