Журналиста Карлсона, который брал интервью у Путина, ограбили среди белого дня

Американского журналиста-консерватора Такера Карлсона, который в 2024 году записал громкое интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, ограбили в США. Неизвестные похитили крупную партию никотиновых паучей, принадлежащих его бренду, а стоимость пропавшего груза оценивают в миллионы долларов.

Об инциденте сообщило американское издание TMZ. По информации журналистов, кража произошла менее чем через сутки после того, как компания Карлсона публично анонсировала новую лимитированную линейку продукции.

Речь идет о бренде ALP Pouches, который принадлежит бывшему ведущему телеканала Fox News. Компания готовилась выпустить специальную серию никотиновых паучей под названием ALP Drifters, однако товар исчез еще до начала продаж.

По данным издания, с логистического склада в Южной Калифорнии похитили груз, содержащий примерно 378 тысяч банок продукции. По словам представителей компании, неизвестный получил груз, предъявив документы, которые имели вполне законный вид и подтверждали право на получение товара.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как грузовик с продукцией выезжает с территории склада. После этого система отслеживания показала, что транспорт двигался в направлении штата Кентукки, однако впоследствии сигнал был потерян.

Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение похищенного груза. В полиции подтвердили, что официальный протокол о краже был составлен еще 23 февраля, после чего началось расследование.

В компании заявили, что даже готовы выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти пропавший груз и приведет к осуждению лиц, причастных к преступлению. Из-за инцидента запуск новой линейки ALP Drifters пришлось отложить.

Имя Такера Карлсона обсуждали в мире в феврале 2024 года, когда он опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Российский диктатор на протяжении всего разговора повторял пропагандистские тезисы о войне против Украины, а также делал длинные псевдоисторические экскурсы.

В частности, во время беседы Путин снова заявлял о якобы "денацификации" Украины как одной из причин полномасштабного вторжения. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности после анализа интервью отметили, что значительная часть заявлений российского президента содержала манипуляции и искажения исторических фактов.

Среди прочего, Путин повторял тезис о том, что Украина якобы является "искусственным государством", созданным советским руководством, а также называл войну против Украины "элементом гражданского конфликта". Украинские эксперты отметили, что подобные заявления являются частью российской пропаганды, которая используется для оправдания агрессии.

После разговора с Путиным Карлсон заявлял, что хотел бы также записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер публично ответил, что готов к такому разговору, однако подчеркнул: журналист должен приехать в Украину и провести интервью без российских нарративов. Это интервью так и не записали.

Как сообщал OBOZ.UA, после поездки в Москву Карлсон также общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналиста в очередной раз критиковали за то, что он предоставил площадку российским чиновникам для распространения их заявлений о войне против Украины.

