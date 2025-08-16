'Вы выиграли с таким большим отрывом': Трамп рассказал, как Путин пытался задобрить его рассказами о 'фальсификации выборов 2020 года'

Во время встречи на Аляске 15 августа российский диктатор Владимир Путин пытался заискивать перед президентом США Дональдом Трампом рассказами об "украденной" у последнего победе на президентских выборах в США в 2020 году. Предшественник Трампа на посту президента Джо Байден, мол, победил тогда из-за "фальсификации" результатов голосования по почте.

Российский диктатор раздавал Трампу советы по проведению "честных выборов" и уверял, что Трамп в 2020-м "выиграл с большим отрывом". Об этом рассказал президент США в интервью Fox News после встречи с Путиным.

Российский диктатор нашел беспроигрышный вариант задобрить Трампа: во время встречи в Анкоридже он принялся рассказывать об "украденной" у действующего президента США "победе" на предыдущих выборах.

"Владимир Путин рассказал одну из самых интересных вещей – он сказал: "Ваши выборы были сфальсифицированы, потому что у вас есть голосование по почте", – заявил Трамп.

Путин, управляющий страной, в которой выборов как таковых не происходит уже как минимум лет двадцать, решил, что является специалистом в вопросе "честных выборов" – и взялся раздавать советы, как должна быть устроена избирательная система в самой мощной в мире стране с несомненной демократией. По словам Трампа, российский диктатор рассказывал ему, что "ни одна страна не имеет голосования по почте" и убеждал, что невозможно иметь честные выборы, если избиратели голосуют с помощью писем.

"Владимир Путин, умник, сказал, что честные выборы невозможны с голосованием по почте. Он сказал, что ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется... Мы говорили о 2020 году, и он сказал: "Вы выиграли эти выборы с таким большим отрывом. Вот как он это подал. Говорит: "Если бы вы победили, войны бы не было. Миллионы людей были бы живы, а не мертвы", – похвастался Трамп.

Еще одна ловушка, которую российский диктатор расставил для американского президента, заключалась в лести о том, что при президентстве Байдена США "были мертвыми", а теперь "являются самой горячей экономикой в мире".

Путин снова солгал

По своей давней привычке, российский диктатор, рассказывая, что "ни одна страна в мире не пользуется" голосованием по почте, традиционно солгал.

В том или ином виде такую возможность своим гражданам предоставляют по меньшей мере 18 стран мира. В одних странах – как, например, в США – такое право может получить каждый гражданин по требованию. Где-то голосование по почте предусмотрено для граждан, находящихся за рубежом, а где-то – и для тех, что по ряду причин не могут добраться до определенного избирательного участка.

Среди стран, практикующих дистанционное голосование в той или иной конфигурации – Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, Мексика, Норвегия, Филиппины, Сингапур, Испания, Швейцария, Великобритания и, конечно, США (там пять штатов – Колорадо, Гавайи, Орегон, Юта и Вашингтон – проводят выборы почти полностью по почте). Во Франции такая практика существовала и была отменена, впрочем, не исключено, что страна вернется к дистанционному голосованию в будущем.

Не подтверждается практикой и утверждение Путина о "массовых фальсификациях" при использовании такого способа голосования: до сих пор случаев такого мошенничества известно немного.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Однако Трамп был вынужден признать, что пока что "соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

