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Мендель отреагировала на санкции против нее и назвала Зеленского диктатором: в комментариях ей посоветовали "обняться с Каменских"

Дарья Дурова
Новости политики
4 минуты
4,4 т.
Как Юлия Мендель отреагировала на санкции
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель возмутилась из-за введенных против нее санкций. Она пожаловалась на "неконституционность" экономических ограничений, вновь заговорила о необходимости мира (очевидно, путем уступок России) и увидела в Украине "диктатуру".

Соответствующий пост украинка опубликовала в Facebook 13 сентября. Большинство комментаторов напомнили Мендель о ее скандальных высказываниях и подыгрывании российской пропаганде. Некоторые в шутку посоветовали "обняться" с певицей Настей Каменских, которая тоже разочаровала переобуванием и своей сомнительной позицией.

"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший босс, ввел против меня санкции", – написала Мендель.

Она обвинила экс-начальника в якобы антиконституционных решениях. "Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир в Украине", – утверждает бывшая пресс-секретарь. Напомним, что она называла полномасштабное российское вторжение "войной без победителя", в которой "славяне убивают славян", и фактически поддерживала "мир" на условиях агрессора.

Мендель сообщила, что знала о готовящемся против нее подозрении по статье о госизмене после громкого интервью с Такер Карлсоном, а также догадывалась о возможности санкций. Но это, как утверждает женщина, не изменит ее взглядов.

"Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", – обвинила она главу государства.

Полный текст публикации и реакция на него

"Конституцию вы явно не читали. Ну и ваше "мир в Украине" – это капитуляция Украины", – ответил Мендель один из комментаторов. Некоторые пользователи Facebook назвали украинку предательницей, другие напомнили, как Мендель защищала президента, когда работала на него.

"Обнимись с Настей "Кистой", "А диктатура Путина вам норм?" "Давно это нужно было сделать – с санкциями. Иуда", – пишут в сети.

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Комментарии под сообщением
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Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением
Комментарии под сообщением

Что предшествовало

13 сентября официальный Киев ввел санкции против Юлии Мендель, предприятий "Ростеха" и 20 судов теневого флота. Президент Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие соответствующие решения СНБО.

Бывшая пресс-секретарь главы государства Мендель вошла в список из 10 российских и украинских граждан, которых в Офисе президента обвиняют в распространении дезинформации, российской пропаганды и поддержке агрессивной политики РФ. Отдельные санкции были применены к 29 гражданам РФ и 29 российским компаниям.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Юлия Мендель говорила, что экс-глава ОП Андрей Ермак неоднократно вводил в заблуждение Владимира Зеленского. Якобы именно он в 2022 году убедил президента, что российского полномасштабного вторжения не будет.

– Также Мендель назвала Ермака "наиболее опасным человеком в вертикали власти" и "фильтром решений президента".

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Редакционная политика