Штраф в размере 34 тыс. грн и лишение прав: что изменится для водителей в Украине в связи с новым законопроектом

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о новых штрафах для водителей в Украине. Так, за чрезмерно громкий выхлоп во время военного положения придется заплатить 17 тыс. грн, а за повторное нарушение – 34 тыс. грн с возможным лишением прав.

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Новые штрафы прописаны в законопроекте №15358, авторами которого являются ряд депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос"). 16 сентября он был принят в первом чтении 261 голосом народных депутатов Рады (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 228;

– 228; "Европейская солидарность" – 26;

– 26; "Батькивщина" – 24;

24; "Платформа за жизнь и мир" – 21;

– 21; "Доверие" – 19;

– 19; "Голос" – 19;

– 19; "За будущее" – 18;

– 18; "Восстановление Украины" – 17;

– 17; внефракционные – 19.

Следует отметить, что речь идет пока только о законопроекте, а не о действующих правилах. Для вступления новых санкций в силу документ должен быть принят Верховной Радой в целом, подписан и официально опубликован.

Что предлагает законопроект

Инициатива предусматривает введение административной ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Особое внимание авторы документа уделяют автомобилям и мотоциклам, выхлопные системы которых были изменены таким образом, что транспорт создает чрезмерный шум.

По словам Железняка, проблема особенно актуальна в условиях полномасштабной войны. Громкие звуки форсированных двигателей и выхлопных систем в городах могут вызвать дополнительную тревогу среди населения, ведь резкие звуки во время воздушных атак могут ассоциироваться с угрозами с воздуха. Именно поэтому авторы законопроекта предлагают установить значительно более строгую ответственность за такие нарушения.

Какие штрафы предлагают

В случае принятия законопроекта предлагаемые санкции будут зависеть от того, когда было совершено нарушение – во время военного положения или после его окончания. Во время военного положения за первое нарушение предлагается установить штраф в размере 17 тыс. грн.

Если водителя повторно привлекут к ответственности в течение года, штраф может вырасти до 34 тыс. грн. Кроме того, за повторное нарушение в период военного положения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

После прекращения или отмены военного положения предлагаемые санкции должны быть более мягкими. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. грн, а за повторное – 17 тыс. грн. Таким образом, максимальное наказание в предлагаемой системе составит 34 тыс. грн с возможным лишением водительского удостоверения.

Почему хотят ужесточить ответственность

В городах регулярно можно услышать автомобили и мотоциклы с модифицированными выхлопными системами. Особенно заметной проблема становится в вечернее и ночное время, когда звук от форсированного двигателя распространяется на значительное расстояние.

В условиях воздушных атак и постоянных тревог резкие звуки могут восприниматься людьми как потенциальная угроза. По мнению авторов инициативы, уменьшение количества чрезмерно шумного транспорта на городских улицах позволит снизить уровень такой шумовой нагрузки.

Отдельно подчеркивается, что подобные звуки могут быть особенно неприятными для людей, имеющих травматический опыт войны. В настоящее время законопроект предусматривает ответственность именно за превышение допустимого уровня шума и соответствующие нарушения, связанные с конструкцией транспортного средства. Не каждый автомобиль с громким звуком автоматически означает незаконную переоборудование.

В материалах по законопроекту говорится о необходимости определения четких технических критериев допустимого шума. В частности, предлагается установить соответствующие нормативы, которые позволят определять, когда уровень шума от транспортного средства является нарушением.

Также OBOZ.UA сообщал, что в этот же день народные депутаты провалили голосование по законопроекту об ужесточении ответственности за превышение скорости. Народные избранники не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы повысить штрафы за грубое нарушение ПДД.

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