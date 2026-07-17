«Манипулируют общественным мнением»: Венс обвинил Израиль в попытке сорвать соглашение США с Ираном

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс считает, что некоторые израильские политики намеренно влияют на мнение американцев, чтобы продлить войну в Иране. В частности, он заявил, что некоторые представители израильского правительства пытаются отвлечь США от их усилий по ведению переговоров с Ираном.

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Венс также отметил, что не отрицает, что некоторые представители израильского правительства критикуют позицию США, и добавил, что "иностранные правительства постоянно пытаются влиять на правительство". Об этом сообщило издание BBC.

Что известно

"Я уверен, что вы видели эту очень сдержанную, чрезвычайно хорошо финансируемую кампанию, направленную на то, чтобы попытаться сорвать переговоры и соглашение", — сказал Венс. И добавил, что есть "точные доказательства" того, что некоторые израильские лидеры "ненавидят соглашение".

В интервью Джо Рогану Венс рассказал, что хотя он доверяет некоторым политикам в израильском правительстве, однако есть и другие, "которые манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы продолжать войну бесконечно".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила: "Я думаю, что президент, безусловно, согласится с тем, что да, иностранные страны действительно пытаются повлиять на американское общественное мнение".

Это одно из замечаний, которые вице-президент США высказал в адрес Израиля, поскольку администрация Трампа продолжает пытаться положить конец войне как путем дипломатических переговоров, так и возобновлением военных ударов.

Венс принимал активное участие в переговорах с Ираном — в апреле он присутствовал на переговорах в Пакистане, а в июне посетил Швейцарию для подписания Меморандума о взаимопонимании.

Что предшествовало

В прошлом месяце США достигли соглашения с Ираном, известного как меморандум о взаимопонимании (МОВ). Он позволил продолжить официальные переговоры, включал ныне отмененное 60-дневное прекращение огня и условие о повторном открытии Ормузского пролива.

Однако недавно напряженность вокруг пролива возобновилась, и США усилили свои удары по Ирану, в то время как Тегеран атаковал союзников США в регионе.

Так, в воскресенье, 12 июля, Соединенные Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране, впервые применив морские дроны. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе". Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что было поражено около 140 целей, среди которых — пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

Между тем президент США Дональд Трамп в ночь на 15 июля предупредил, что американские военные будут наносить удары по Ирану "сегодня, завтра вечером и на следующей неделе". На следующую неделю американский лидер анонсировал удары по мостам и электростанциям исламской страны-террористки. У Ирана есть только одна возможность, чтобы эти удары не произошли – согласиться на заключение соглашения с США. Но если Иран не согласится, в этой стране "вообще никого не останется", пообещал Трамп.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на пятницу, 17 июля, Соединённые Штаты Америки нанесли новые военные удары по Ирану. Официально американские войска сообщают, что продолжают наносить удары по Ирану с целью "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала". В то же время Белый дом утверждает, что между США и Ираном продолжаются переговоры, несмотря на эскалацию военных действий.

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