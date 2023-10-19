Украина откажется от термина 'молдавский язык', как от российского нарратива

В Украине приняли решение отказаться от термина "молдавский язык". Теперь наша страна будет признавать румынский язык как единственный официальный в Молдове.

Такое решение было принято в среду, 18 октября, в ходе совместного заседания с румынским правительством. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем поблагодарил власти страны за таке решение.

Он сказал, что "молдавский язык" – это искусственный термин, который был изобретен Россией.

"С этого момента на международном уровне существует только один официальный язык – румынский язык. Таким решением украинского правительства это изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – сказал Чолаку.

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Премьер Румынии отметил, что хочет "особо поблагодарить" премьера Украины "за открытость, которую он проявил в усилиях по признанию несуществования так называемого молдавского языка".

В совместном заявлении Чолаку и Шмыгаля говорится, что премьеры стран "принимают во внимание, что государственным языком Республики Молдова является румынский язык, основываясь на результативных дискуссиях президентов Украины и Румынии (Бухарест, 10 октября 2023 года).

"Румынская сторона приветствует решение, принятое сегодня правительством Украины, безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками путем имплементации соответствующих практических мер с должным учетом всех правовых аспектов", – сказано в документе.

"Молдавский язык" возник во времена СССР. Фактически он обозначал кириллический вариант румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 год статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

В 2013 году Конституционный суд страны постановил, что текст Декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. Декларация предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский в Конституции и других законах.

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