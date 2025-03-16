Трамп пробил дыры в европейском ядерном зонте НАТО – CNN

Президент США Дональд Трамп "пробил дыры" в ядерном зонтике НАТО. Безмятежные годы непоколебимой приверженности Америки защите Европы от РФ миновали, и европейский ядерный арсенал не идет ни в какое сравнение с арсеналом Москвы. Однако более сплоченное ядерное сотрудничество с союзниками было бы мощным стимулом для сдерживания России.

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Об этом говорится в статье американского издания CNN, опубликованной 16 марта. Как отмечается в материале, до сих пор Европа обещала увеличить расходы на оборону и помочь с вооружением Украины, но недавно было предложено и более радикальное решение: европейский "ядерный зонтик".

Ядерные возможности Европы

Если США всегда были старшим братом Европы, то Франция и Великобритания также давно являются ядерными державами, и некоторые европейские лидеры задаются вопросом, может ли окончательное сдерживание Москвы исходить из более близких мест, пишет CNN.

Хотя основная часть ядерного оружия в мире принадлежит США или России, Франция располагает примерно 290 ядерными боеголовками, а Великобритания – 225 ракет "Трайдент" (англ. Trident – "Трезубец"), разработанными в США.

"В последние недели европейские лидеры выступили с целым рядом комментариев, стремясь укрепить свою общую оборону под британским или французским ядерным зонтиком, поскольку надежность Вашингтона, похоже, пошатнулась", – говорится в статье.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон ранее в этом месяце пообещал "открыть стратегические дебаты о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего сдерживания".

Его комментарии прозвучали после того, как предполагаемый следующий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией о расширении их ядерной защиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложение Франции "не новое" и неоднократно поднималось в разговорах, выразив поддержку этой идее.

Другие лидеры стран, исторически выступавших против ядерного оружия, таких как Швеция и Дания, также приветствовали шаги Франции в отношении европейских союзников.

С тех пор как в конце 1950-х годов генерал Шарль де Голль создал ядерные силы Франции, отчасти для того, чтобы Париж оставался центром принятия глобальных решений, французская программа была гордо суверенной – "французской от начала до конца", как ее охарактеризовал Макрон.

Однако на протяжении десятилетий во время холодной войны Франция также стремилась поставить европейских союзников под свою ядерную защиту, рассказал историк-атомщик из Междисциплинарного центра стратегических исследований (CIENS) Янник Пэнсе.

Великобритания не сделала публичного предложения о дальнейшем совместном использовании или изменении своей ядерной защиты. Но ее боеголовки остаются в залоге у командования НАТО, в котором доминируют США.

Однако некоторые лидеры все еще надеются на усиление поддержки США, говорится в материале.

В четверг президент Польши Анджей Дуда призвал Трампа разместить американское ядерное оружие в Польше, сравнив этот шаг с решением РФ разместить часть своих ядерных ракет в Беларуси в 2023 году.

"Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже имелось", – заявил Дуда в интервью Financial Times.

Не имея арсенала такого масштаба, как у России, Франция могла лишь "угрожать стратегическим ответным ударом, то есть наносить противнику очень сильные удары в качестве сдерживающего фактора", говорит Янник Пенсе.

В чем мощь ядерного арсенала США

Относительно небольшие размеры ядерного арсенала Франции по сравнению с арсеналом США сделали его легко игнорируемым даже среди ведущих генералов Запада, заявил CNN отставной генерал Мишель Яковлев, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе.

Помимо огромной мощи, размер и разнообразие американского арсенала дают ему еще одно ключевое преимущество в ядерной войне: потенциал свести к минимуму любой обмен термоядерными ударами.

США "могут использовать то, что мы называем градуированным ответом", возможно, даже нанести один удар, вместо того чтобы задействовать весь свой арсенал, сказал Пэнсе.

В свою очередь французский ядерный арсенал с оснащенными ракетами подводными лодками и ядерными бомбардировщиками исторически предназначался в качестве крайней меры на случай, если войска СССР времен холодной войны будут угрожать французской территории.

Именно такие различия представляют собой основную проблему для любого ядерного зонтика, ориентированного на Европу, говорится в статье.

"Единственное, чего нет у европейцев, так это ядерной культуры. Они этого не понимают, потому что всегда предполагали, что это сделают американцы. Я подозреваю, что Макрон думает, если я осмелюсь сказать, о том, чтобы обучать тех, кто этого хочет, ядерному диалогу", – сказал Яковлев.

Макрон предложил пригласить союзников поучаствовать в секретных ядерных учениях страны, чтобы они могли своими глазами увидеть возможности Франции и процесс принятия решений.

Но он также ясно дал понять, что не отдаст свою "ядерную кнопку" союзникам или даже Брюсселю. Решение о нанесении ядерного удара "всегда оставалось и останется" в его руках, сказал он в национальном обращении.

Между тем, в февральском отчете Федерации американских ученых указывалось на "растущие доказательства трехлетнего сбора документации и наблюдений", которые указывают на то, что США готовятся перебросить ядерные боеголовки на свою главную авиабазу в Великобритании впервые за более чем 15 лет.

Такой шаг может свидетельствовать о том, насколько серьезно Вашингтон относится к повышению температуры в Европе, пишет CNN.

Сдерживание РФ

Ядерный арсенал Европы не идет ни в какое сравнение с арсеналом Москвы, а его наращивание станет "вопросом многих лет, если не десятилетий", инвестиций и развития, говорит Лукаш Кулеза, директор программы по распространению и ядерной политике британского аналитического центра RUSI.

Однако сдерживание – это не только вопрос количества ракет; также важна демонстрация боеспособности ядерных сил Европы.

Более сплоченное ядерное сотрудничество с союзниками было бы мощным стимулом для сдерживания Москвы, говорит Кулеза.

Это может повлечь за собой дозаправку в воздухе от союзников в поддержку французских бомбардировщиков или противолодочные возможности для защиты британских или французских ядерных подводных лодок.

Учитывая десятилетия сокращения инвестиций в британскую армию, возникли вопросы относительно сдерживающего потенциала обычного и ядерного оружия Великобритании, особенно учитывая ее зависимость от цепочки поставок из США.

За последние восемь лет Лондон публично признал два неудачных испытания ядерных ракет, одно из которых было проведено в водах Флориды.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в прошлом месяце пообещал "крупнейшие инвестиции в оборону со времен холодной войны" во все более опасном мире, напоминает CNN.

В то же время неядерные европейские союзники увеличивают свои расходы на обычные вооружения – и это тоже имеет значение, говорят аналитики.

По сути, "ядерное оружие – это не волшебный инструмент", сказал Кулеза.

По его словам, для любого реального сдерживания России потребуются обычные и ядерные силы, а при Трампе "вопрос заключается в том, можно ли рассчитывать на американскую приверженность и участие".