Франция рассматривает запрос Украины на поставку дистанционно управляемых ракет и дронов – Le Parisien

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном запросил для Сил обороны дистанционные управляемые ракеты и беспилотники. В Париже ответили, что скорая поставка такого вооружения находится на рассмотрении.

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Об этом говорится в публикации Le Parisien. Там отметили, что сейчас европейцы активно обсуждают план Франции и Британии не только относительно помощи Киеву оружием, но и возможной отправки миротворческих сил.

"Франко-британский в настоящее время находится на стадии завершения, но уже представляет интерес для нескольких стран. "Цель не в том, чтобы иметь массу солдат", – сказал Макрон, напоминая, что сегодня самая большая европейская армия – это украинская (один миллион солдат). Поэтому речь пойдет о размещение нескольких тысяч человек в каждой стране в ключевых точках для проведения учебных программ и демонстрации долгосрочной поддержки", – пишет издание, цитируя французского лидера.

Отмечается, что в военных сценариях могут упоминаться такие центры размещения миротворцев в Украине, как Киев, Одесса, Львов. По мнению аналитиков, одно можно сказать наверняка: в этом вопросе европейцы обойдутся без согласия российского диктатора Путина.

"Украина суверенна. Если она просит разместить на своей территории союзные войска, то это не дело России – принимать это или нет", – подчеркнул Макрон.

Он пообещал, что в ближайшем будущем военная поддержка Киева со стороны Франции продолжится. После сбития силами ПВО Украины российской ракеты с помощью самолета Mirage 2000 французский лидер "не исключает" поставки дополнительных истребителей, в том числе "третьими странами, которые их используют".

"Этот вопрос стал еще более чувствительным в последние дни, поскольку временная приостановка помощи США привела к тому, что обновления программного обеспечения для истребителей F-16, как сообщается, задерживаются. Помимо самолетов, президент Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, запросил дистанционно управляемые ракеты и беспилотники, скорая поставка которых уже находится на рассмотрении", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, высшие военные чиновники в Европе обсуждают создание международных сил безопасности для Украины и рассматривают вопросы гарантий безопасности, которые их страны могут предоставить. Первым шагом станет 30-дневное перемирие, а затем инициатива может предусматривать введение иностранных миротворцев в Украину и удары по объектам на территории РФ в случае срыва мирного соглашения.

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