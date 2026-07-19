Мадьяр "дожал": президент Венгрии подписал поправки к Конституции, которые отстранят его самого от должности

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к Конституции, которая фактически отстраняет его самого от должности. Документ вступит в силу после официальной публикации, а уже на следующий день страна останется без действующего главы государства до избрания нового президента.

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Инициатором масштабной конституционной реформы выступило правительство премьер-министра Петера Мадяра. Об этом пишет Daily News.

Венгрия будет выбирать нового президента

О своём решении Тамаш Шуйок сообщил вечером 18 июля на своей странице в Facebook.

Политик занимал пост президента Венгрии с марта 2024 года, и его срок полномочий должен был продлиться до марта 2029 года. Однако принятая конституционная поправка досрочно прекращает его полномочия. После официального обнародования закона в Венгерском вестнике президентский мандат Шуйока закончится уже на следующий день.

До вступления в должность нового главы государства обязанности президента временно будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер, а ее парламентские функции перейдут к одному из заместителей.

В соответствии с Конституцией Венгрии парламент должен в течение 30 дней провести тайное голосование и избрать нового президента страны.

Премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявлял, что правительство планирует предложить кандидатуру, которая сможет олицетворять национальное единство и заручиться поддержкой не только парламентского большинства. В то же время имя претендента на пост главы государства пока не разглашается.

Реакция Мадяра

После подписания поправок премьер-министр также прокомментировал решение Тамаша Шуйока, отметив, что, по его мнению, более правильным шагом была бы добровольная отставка президента еще до принятия конституционных изменений.

"С подписью Тамаша Шуйока последнее препятствие на пути к вступлению в силу нашего совместного решения было устранено. Президентский мандат будет прекращен, Конституционный суд будет расформирован, судебное самоуправление будет укреплено, а Национальный офис по восстановлению имущества и защите активов будет создан. Мы ограничим срок полномочий представителей 12 годами. Все это не просто важно, потому что это позволяет выполнить наши важные обязательства. Этими решениями мы возвращаем то, что система Орбана пыталась отнять у граждан Гонгола на протяжении многих лет: уверенность в ограничении власти, восстановление общего имущества и защиту активов", – говорится в обращении Мадяра.

Реакция Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также прокомментировал решение главы государства. Он резко раскритиковал последние политические изменения, заявив, что после этого шага был разрушен "последний барьер".

"Сегодня пал последний барьер. Произвол – это уже не угроза, а реальность. Если такое можно было сделать с президентом Республики, то никто больше не в безопасности. Боже, храни Венгрию!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления Мадяра в должность премьер-министра Венгрии он призвал президента добровольно сложить полномочия. Однако глава государства отказался, заявив, что в соответствии с Конституцией Венгрии и европейскими правовыми нормами обязан оставаться на посту до окончания своего мандата. В ответ Мадьяр резко раскритиковал его позицию.

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