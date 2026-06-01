В Венгрии обостряется конфликт между новым премьером и президентом времен Орбана – Bloomberg

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра. Это усилило противостояние между новой властью, которая пришла после выборов, и политическими деятелями, связанными с эпохой Виктора Орбана.

О развитии конфликта между премьером и президентом сообщает Bloomberg. Издание обращает внимание на то, что отказ Шуйока может стать началом длительного политического противостояния между новым правительством и представителями системы, сформированной во времена Орбана.

Петер Мадьяр требовал, чтобы глава государства добровольно покинул пост до полуночи воскресенья. Однако Тамаш Шуйок заявил, что конституционные нормы Венгрии и Европы обязывают его остаться в должности.

В видеообращении, которое Шуйок опубликовал в Facebook, он подчеркнул, что должность президента требует от него оставаться на своем месте. По его словам, глава государства должен выполнять роль предохранителя, который не позволяет исполнительной власти получить слишком большое влияние. В то же время президент заявил, что готов работать вместе с правительством Мадьяра ради интересов Венгрии.

После обращения президента премьер жестко раскритиковал его позицию. Мадьяр заявил, что Шуйок не высказывался по поводу событий последних лет. Также он напомнил об обвинениях относительно давления на судей, представителей гражданского общества и журналистов.

Отдельно Мадьяр вспомнил один из самых громких скандалов в современной истории Венгрии, связанный с системными злоупотреблениями в отношении детей в государственных учреждениях. Именно этот скандал в начале 2024 года стал причиной отставки предыдущего президента страны. По словам премьера, даже тогда Шуйок не высказал своей позиции по ситуации.

Противостояние между двумя политиками возникло на фоне обещаний нового премьера изменить политическую систему, которая формировалась во времена его предшественника. Во время избирательной кампании Мадьяр обещал ликвидировать систему власти, которую называл все более авторитарной и коррумпированной. Также он заявлял, что планирует устранить с ключевых должностей людей, связанных с Виктором Орбаном. Среди них он называл Тамаша Шуйока, а также представителей судебной системы и прокуратуры.

Накануне выборов Виктор Орбан "позаботился" об усилении позиции Шуйока. В частности, его бывший генеральный прокурор возглавил конституционный суд. Кроме того, суд получил право отклонять решения парламента об отстранении президента от должности. Полномочия Шуйока будут оставаться в силе до 2029 года.

Заметим, в Венгрии основная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Президента, который выполняет преимущественно представительские функции, избирает парламент на пять лет. В то же время глава государства имеет право вернуть закон на повторное рассмотрение или направить его в конституционный суд для проверки.

