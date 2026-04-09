'Никаких лимитов не должно быть': Трамп снова изменил мнение насчет Ормузского пролива

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что Штаты отвергают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов мимо берегов Ирана. Американский лидер хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.

Никаких лимитов быть не должно. Об этом во время брифинга в среду, 8 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США видит возобновление работы пролива своей ближайшей задачей.

В Белом доме подчеркнули, что проход по этому морскому пути должен стать свободным, так как это критический вопрос для мирового энергетического рынка. Это свидетельствует о том, что Трамп в очередной раз изменил мнение относительно Ормузского пролива.

Что предшествовало

Ранее президент США в разговоре с журналистом телеканала ABC News Джонатаном Карлом не исключил создание совместного предприятия Америки и Ирана для управления сбором платы за транзит через пролив.

Карл спросил Трампа, согласен ли он с тем, что иранцы взимают плату за проход всех судов через Ормузский пролив. В ответ американский президент заявил, что Вашингтон рассматривает вариант создания совместной структуры с Тегераном.

"Мы думаем о создании совместного предприятия. Рассматриваем возможность сделать это в формате joint venture. Это способ обеспечить его безопасность, в частности защитить от многих других игроков", — сказал Трамп.

В Иране же заявили, что могут открыть Ормузский пролив "в ограниченном и контролируемом режиме" в четверг или пятницу накануне встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане.

Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что такое решение возможно, если стороны достигнут предварительного понимания относительно рамок будущих переговоров. При этом все суда должны будут координировать свои действия с иранскими военными.

Впоследствии стало известно, что Иран фактически снова ограничил движение через Ормузский пролив, позволяя пройти лишь небольшому количеству судов и ввел плату за транзит. Контролировать проход судов через пролив будет КСИР.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив уже открыт для судоходства, однако в Иране говорили о возможном частичном восстановлении движения только через несколько дней и под собственным контролем. Таким образом, из-за разных оценок сторон ситуация вокруг одной из важнейших транспортных артерий в мире остается неопределенной.

