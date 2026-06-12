Норвегия поможет Украине отремонтировать саркофаг на Чернобыльской АЭС: сколько денег выделят

Норвегия выделит 100 миллионов норвежских крон на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Необходимость ремонта возникла после российской атаки беспилотником, которая повредила объект в феврале этого года.

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Об этом сообщило Посольство Норвегии в Украине. О новом пакете помощи объявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон во время визита в Киев.

Средства пойдут на восстановление систем безопасности

Норвежская помощь будет предоставлена через специальный фонд Европейского банка реконструкции и развития — Международный счет по сотрудничеству в Чернобыле ( — International Chornobyl Cooperation Account, ICCA).

Финансирование будет направлено на ремонт поврежденного защитного сооружения и восстановление систем безопасности Чернобыльской АЭС после российского удара дронами в феврале 2025 года.

В норвежском правительстве подчеркивают, что атаки на объекты ядерной инфраструктуры представляют угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

В Норвегии напомнили о рисках для международной безопасности

Комментируя ситуацию, государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон отметил, что последние российские атаки в очередной раз продемонстрировали важность поддержания ядерной безопасности в Украине.

"Атака беспилотника является серьезным напоминанием о важности ядерной безопасности в Украине. Наступательная война России наносит ущерб не только населению Украины и ее критической инфраструктуре. Эти атаки также представляют угрозу для европейской и международной безопасности", — – заявил он.

По словам Петерссона, Норвегия намерена и в дальнейшем поддерживать меры, направленные на снижение рисков радиоактивного загрязнения и безопасную эксплуатацию объектов Чернобыльской АЭС.

Россия продолжает атаковать объекты в зоне ЧАЭС

В сообщении посольства также упоминается еще один инцидент, произошедший 7 июня. Тогда российский беспилотник попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Несмотря на атаку, повышения уровня радиации зафиксировано не было. В то же время международные партнеры Украины все чаще подчеркивают недопустимость ударов по ядерным объектам, поскольку такие действия могут иметь последствия далеко за пределами Украины.

Выделенные Норвегией 100 миллионов крон должны помочь обеспечить дальнейшую безопасную работу комплекса и минимизировать риски для населения и окружающей среды.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 14 февраля 2025 года страна-агрессор Россия нанесла удар беспилотником по укрытию разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате попадания российского БПЛА в обшивке саркофага на Чернобыльской атомной электростанции насчитывается 330 отверстий. Каждое отверстие в среднем 30-50 сантиметров.

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