Литва направила России ноту протеста: в чем причина

Российская Федерация в четверг, 9 апреля, получила ноту протеста от Литвы. Это связано с ударами государства-агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.

О такой реакции на обстрелы сообщило Министерство иностранных дел Литовской Республики. На странице в X (Twitter) дипломаты отметили, что вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту "из-за пасхальной террористической кампании против гражданских украинцев".

"Нападение на рынок или автобусную остановку, полную гражданских, является военным преступлением", – подчеркнули в МИД.

Пресс-служба на официальном сайте добавила, что оккупационные войска с 4 по 7 апреля – в праздничный период – "с применением боевых беспилотников, управляемых авиабомб и различных ракет бомбили жилые дома, торговые центры и объекты общественного транспорта по всей Украине". Из-за таких преступных ударов были пострадавшие и погибшие.

Представители Вильнюса напомнили: ответственность за военные преступления не подлежит исковой давности.

"Литовская Республика продолжит прилагать все усилия для привлечения организаторов и исполнителей этих преступлений к ответственности и требует от Российской Федерации немедленного прекращения агрессии против Украины, вывода оккупационных сил со всей международно признанной территории Украины и полного возмещения убытков, причиненных Украине в результате российской агрессии", – говорится в сообщении.

– Российские террористические войска 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чего погибли девять гражданских и еще 49 получили ранения. Удары зафиксированы в нескольких областях; захватчики били по жилым домам, инфраструктуре, транспорту.

– Помимо этого, утром 7 апреля РФ обстреляла город Прилуки Черниговской области. Целью врага стало здание городского совета. В Новгород-Сиверском россияне атаковали здание налоговой инспекции.

