Лидеры шести стран осудили блокирование Ираном Ормузского пролива и заявили о готовности к действиям

Руководители шести стран решительно осудили блокирование Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада выразили готовность присоединиться к мерам по обеспечению безопасного прохода через важную транспортную артерию.

Об этом говорится на сайте британского правительства. Лидеры подчеркнули, что действия Тегерана являются прямой угрозой международной стабильности.

Политики подчеркнули, что решительно осуждают последние атаки Ирана на невооруженные коммерческие суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, в частности нефтегазовые объекты, а также фактическое блокирование Ормузского пролива иранскими силами.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта. Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотниками и ракетами, а также другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства, а также соблюдать Резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН", – говорится в заявлении.

Там также добавили, что последствия действий Ирана почувствуют люди во всех частях мира, особенно уязвимых.

"Мы выражаем нашу готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем обязательства стран, которые занимаются подготовительным планированием... Мы примем другие меры для стабилизации энергетических рынков, включая сотрудничество с определенными странами-производителями с целью увеличения добычи", – отмечается в сообщении.

Лидеры ведущих стран заявили о намерении оказывать поддержку наиболее пострадавшим государствам через ООН и международные финансовые институты. Они подчеркнули, что морская безопасность и свобода судоходства выгодны для всех стран и призвали соблюдать международное право и ключевые принципы безопасности и процветания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал НАТО поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Он пригрозил: если союзники откажутся помогать, Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее".

Как писал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита, однако, судоходству мешают обстрелы кораблей со стороны Ирана. Он подчеркнул, что именно из-за возможности перекрывать судоходство Иран уже десятилетиями использует Ормузский пролив как инструмент влияния.

